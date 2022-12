Equipe de France: la mise au point de Stéphan sur l'attitude de Pavard

Interrogé sur le cas épineux du latéral droit Benjamin Pavard, l'adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, a évoqué l'état d'esprit du joueur avant le quart de finale contre l'Angleterre (samedi, 20h).

Relégué sur le banc au sortir du premier match de la France à la Coupe du monde 2022, contre l’Australie (4-1), où il était apparu un ton en-dessous de ses partenaires, Benjamin Pavard n’a plus joué une seule minute depuis. Le champion du monde 2018 a été déclassé au profit du Barcelonais Jules Koundé, favorisé pour sa complicité avec son coéquipier en club Ousmane Dembélé, mais également d'Axel Disasi.

Didier Deschamps avait assuré en mars qu’il considérait davantage le Bavarois comme un joueur d’axe, mais le sélectionneur est depuis revenu à une défense à quatre, obligeant Pavard à démarrer le tournoi comme choix n°1 dans le couloir droit, une zone que le joueur n’apprécie guère, ce qui pourrait expliquer pourquoi il traîne son spleen depuis le début du Mondial.

Stéphan: "L'avenir nous dira s'il reviendra ou pas"

"Benjamin ne joue pas, ça ne l’empêche pas de s’entraîner, de bien se comporter dans le groupe. Vous avez sûrement pu le voir sur les images de joie après le Danemark et après la Pologne, a essayé de rassurer Guy Stéphan, présent en conférence de presse ce mardi. J’ai un peu discuté avec lui, évidemment qu’il est déçu, mais pour l’instant c’est un choix sportif qui est opéré. C’est l’avenir qui nous dira s’il reviendra ou pas." Comme c’est parti, à moins d’une grosse défaillance des joueurs qui le devancent, ou d’une blessure de Jules Koundé, Benjamin Pavard ne devrait pas débuter le quart de finale contre l’Angleterre samedi prochain (20h). Difficile à encaisser, forcément, surtout quand on a été champion du monde à ce poste quatre ans plus tôt.

Le match contre la Tunisie (0-1) aurait pu le relancer, mais Didier Deschamps lui avait préféré Axel Disasi, considérant, sans entrer dans les détails, que Benjamin Pavard n’était pas "dans de bonnes conditions, dans de bonnes dispositions". Il n’est pas certain que son moral se soit amélioré depuis, même si les images diffusées par la Fédération française de football (FFF) l’ont montré de très bonne humeur dans le vestiaire, festoyant avec ses coéquipiers après la victoire contre le Danemark. La victoire a ce pouvoir de faire oublier le chagrin, mais cela ne dure généralement qu’un temps.