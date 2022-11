France-Tunisie: Pavard "n'est pas dans les bonnes dispositions", lâche Deschamps

Pressenti pour débuter contre la Tunisie pour le troisième match des Bleus au Mondial 2022, Benjamin Pavard a finalement pris place sur le banc. Didier Deschamps s'en est expliqué après la rencontre.

C’était l’une des surprises du onze de départ concocté par Didier Deschamps. Attendu comme titulaire, Benjamin Pavard a finalement pris place sur le banc ce mercredi contre la Tunisie (0-1). C’est le Monégasque Axel Disasi, habituel défenseur central, qui a été aligné au poste de latéral droit pour sa première sélection.

Pavard, lui, n’est même pas entré en jeu. "J’ai pris la décision de ne pas le faire jouer. Je ne vais pas entrer dans les détails. J’ai eu plusieurs échanges avec lui. Je considère qu’il n’est pas dans de bonnes dispositions. Alors vous allez me dire : c’est physique ? C’est la tête ? Le premier match ne l’a pas aidé, évidemment. C’est pour ça que j’ai fait un choix différent", s’est justifié Deschamps après le match en conférence de presse.

Koundé attendu en huitièmes

Lors de l’entrée en lice des Bleus à la Coupe du monde, Pavard avait souffert dans son placement, en particulier sur le but inscrit par l’Australie en début de match (4-1). Le Munichois avait semblé hors du coup en première période, avant de relever un peu la tête. Pour le deuxième match face aux Danois (2-1), Deschamps a préféré faire confiance à Jules Koundé, qui a de fortes chances de disputer le huitième de finale.

Sous la menace d’une suspension, en cas de carton jaune, le Barcelonais n’a pas joué contre la Tunisie. "C'est une concurrence saine, on est amené à discuter, on essaie d'apporter chacun à l'équipe et c'est le coach qui prend les décisions, confiait l'ancien Bordelais cette semaine. Ce n'est pas notre poste de prédilection, mais c'est le poste auquel on est amené à jouer, on le fait avec un maximum d'envie."