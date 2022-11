France-Danemark: Pavard déchaîné, "Freed From Desire"... l'énorme joie dans le vestiaire des Bleus

Après leur succès face au Danemark (2-1) pour leur deuxième match de la Coupe du monde, les Bleus ont fait le show dans leur vestiaire. Olivier Giroud et Benjamin Pavard étaient déchaînés.

C’était le tube des supporters nord-irlandais pendant l’Euro 2016. Et c’est peut-être en train de devenir celui des Bleus au Qatar. C’est sur l'air de "Freed From Desire", de la chanteuse italienne Gala, que les champions du titre en célébré leur belle victoire face au Danemark (2-1), synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Comme en 2018 en Russie, l’ambiance semble au beau fixe dans le groupe tricolore, avec une alchimie réussie entre anciens et plus jeunes, titulaires et remplaçants. Déchaînés, ils ont fêté leur succès de longues minutes dans le vestiaire. Mention spéciale pour Olivier Giroud et Benjamin Pavard, qui ont fait le show en montant sur les tables.

>> Toute l'actu des Bleus en direct

"Une force collective" chez les Bleus

"Objectif atteint !, a savouré après le match Raphaël Varane, de retour dans le onze à l'occasion de ce match. On avait à cœur de gagner le match après avoir perdu deux fois contre cette équipe sur les derniers mois, c'est une très bonne équipe mais on a réussi à avoir cette rage de vaincre, cet état d'esprit de groupe, être solides ensemble. Et on sait qu'ensuite on a des joueurs de qualité qui peuvent faire la différence, qui ont cette capacité à être décisifs." Même discours du côté de Didier Deschamps : "Au-delà de la qualité du groupe, les joueurs sont des compétiteurs. Il y a une force collective qui se dégage en dehors, et sur le terrain cela se voit aussi."

"On vit bien tous ensemble, a aussi confirmé Aurélien Tchouaméni. D’ailleurs, je voulais revenir sur quelque chose qu’on a vu concernant le départ de Karim (Benzema), sur le fait qu’on se sentait mieux depuis qu’il était plus là. C’est totalement faux parce que même quand il était là ça se passait déjà très bien. On a tous été peinés par ces différents forfaits. En tout cas, ce que je peux vous dire c’est que depuis qu’on est arrivé, ça se passe super bien entre nous." Vainqueurs du Danemark (2-1), les Bleus sont les devenus premiers à se qualifier pour les huitièmes de finale du Mondial 2022. Ils affronteront l'Argentine, la Pologne, l'Arabie Saoudite ou le Mexique.