Equipe de France: la réaction de Guendouzi à la prolongation de Deschamps

En marge de la qualification de l’OM pour les 16es de finale de la Coupe de France aux dépens d’Hyères (N2) samedi à Martigues, le milieu de terrain international Mattéo Guendouzi a réagi à la prolongation de contrat de Didier Deschamps, confirmé au poste de sélectionneur jusqu’à la Coupe du monde 2026.

Quatre ans de plus. Didier Deschamps prolonge le plaisir à la tête de l’équipe de France. En poste depuis 2012, le sélectionneur des Bleus, en fin de contrat après la Coupe du monde au Qatar, a été prolongé jusqu’au Mondial 2026 organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Mattéo Guendouzi aura alors 27 ans. Si le milieu de terrain international (sept sélections) ne sait pas encore de quoi est fait son avenir international, il voit d’un bon œil la perspective de poursuivre sa carrière en bleu sous les ordres de Didier Deschamps.

"Il le mérite amplement"

"On est tous très heureux pour lui, a-t-il réagi après la qualification de l’OM pour les 16es de finale de la Coupe de France face à Hyères (2-0) ce samedi à Martigues. Dès qu’il est arrivé en équipe de France, il a fait un travail exceptionnel. Il a toujours eu des magnifiques résultats. On est tous très heureux de continuer avec lui. Il le mérite. Si on pose la question à tous les joueurs, ils diront tous la même chose parce que c’est un super sélectionneur. Humainement, c’est quelqu’un de bien avec tout le monde. Il le mérite amplement. On va continuer tous ensemble et, je l’espère, continuer à gagner des trophées et aller le plus loin possible."

Pour le Marseillais qui a côtoyé le Basque durant plus d’un mois au Qatar, cette prolongation n’est pas une surprise. "C’est normal pour lui de vouloir continuer parce qu’il a toujours eu de bons résultats avec nous, poursuit Mattéo Guendouzi. Le groupe a toujours été derrière lui. Il travaille toujours très dur parce qu’il sait qu’il y a une magnifique génération avec laquelle il peut avoir beaucoup de trophées. On y croit tous ensemble. On va encore pouvoir faire de magnifiques choses avec lui", conclut le joueur de l'OM.