EN DIRECT - Equipe de France: les premiers mots de Deschamps après sa prolongation jusqu'en 2026

"La Fédération Française de Football et Noël Le Graët, son président, sont heureux d’annoncer la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’Équipe de France jusqu’au mois de juin 2026.



Nommé le 9 juillet 2012 par Noël Le Graët, Didier Deschamps présente un bilan exceptionnel à la tête de la sélection nationale avec 89 victoires, 28 nuls et 22 défaites en 139 matches, 279 buts marqués pour 119 encaissés.



Sous sa direction, l’Équipe de France a notamment remporté la Coupe du monde 2018, la Ligue des Nations 2021, atteint la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du monde 2022. Elle pointe actuellement à la 3e place du classement FIFA au sein duquel elle a toujours figuré parmi les quatre premiers, ces cinq dernières années.



Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps, Franck Raviot, l’entraîneur des gardiens, et Cyril Moine, le préparateur physique, vont également poursuivre leur mission en Équipe de France."