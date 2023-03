Equipe de France: la retraite internationale de Benzema? "C'est dommage de finir comme ça", estime Giroud

Olivier Giroud trouve "dommage" que la carrière de Karim Benzema en équipe de France se soit terminée sur sa blessure qui l'a privé de la Coupe du monde au Qatar.

"C'est dommage de finir comme ça", a déclaré Olivier Giroud, invité ce mardi par Europe 1 à s'exprimer sur la retraite internationale de Karim Benzema. "C'est son choix, on ne peut pas se mettre à sa place. Par rapport à tout ce qu'il a fait pour l'équipe de France, dans son club, dans sa carrière, j'aurais préféré qu'il puisse arrêter sur un bon final", a ajouté le meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

>> Toutes les infos sur l'équipe de France en direct sur RMC Sport

"C'était un joueur important pour nous, a-t-il également souligné. On a tous envie de choisir notre sortie, que ça se passe du mieux possible. S'il a fait le choix d'arrêter, il faut le respecter. Il devait estimer qu'il ne voulait ou ne pouvait plus, et que son histoire avec l'équipe de France était terminée".

Quant au clash entre Karim Benzema et Didier Deschamps survenu plus tôt dans le mois, Olivier Giroud a préféré botter en touche: "Ça ne me regarde pas, je ne vais pas commenter cela. En tout cas, c'est sûr qu'on a été tristes de le voir partir comme ça à la Coupe du monde, en sachant que c'était sûrement sa dernière. Partir sur une blessure, ça fait mal".

Intéressé par les JO 2024

En outre, cette interview a été l'occasion pour Olivier Giroud de se déclarer intéressé par une participation aux Jeux olympiques de Paris 2024. "Je n'y avais pas pensé, a-t-il d'abord affirmé. Ce serait génial de jouer des Jeux olympiques, de participer à des Jeux olympiques pour mon pays, évidemment. C'est quelque chose qui manquait à mon palmarès". Lors des JO, il aura alors 37 ans.