Équipe de France: la très belle idée de Tolisso pour les enfants en situation de handicap

Corentin Tolisso échange depuis plusieurs mois avec des enfants en situation de handicap. Pour l’Euro, il a décidé de les embarquer dans son aventure le temps de la compétition.

C’était son vœu le plus cher, s’investir auprès des enfants en situation de handicap, un rôle que le milieu de terrain Corentin Tolisso prend très à cœur. Sensibilisé très tôt à cette problématique du handicap chez les plus jeunes - sa mère a été directrice de deux établissements spécialisés, à Thizy, là où il a grandi, et à Lyon -, Corentin Tolisso a profité de la période du confinement pour participer à des visioconférences avec des enfants en situations de handicap.

Ravi de ces échanges avec les enfants qui lui ont aussi permis de tenir pendant une période très difficile pour lui, lui donnant un surplus de courage pour retrouver le chemin des terrains en club et avec l’équipe de France à l'Euro, Tolisso a l’intention désormais d’inverser les rôles.

Le joueur du Bayern Munich, avec une vidéo embarquée pour une plus grande immersion, nous a fait découvrir sa chambre avec les Bleus à Clairefontaine. Surprise ! Les posters recouvrant les murs de sa chambre ne sont pas les héros qu’on a l’habitude d’afficher chez soi. Ce sont d’autres héros, du quotidien, les enfants en situation de handicap avec lesquels il a conversé plusieurs mois durant. Ils sont les héros et les héroïnes de chaque affiche.

"Les murs des chambres des enfants sont recouverts de posters de footballeurs parce qu’ils sont forts et qu’ils les inspirent, confie Tolisso. Et bien j’ai décidé d’inverser les choses. Parce qu’avec ces enfants, des liens forts se sont créés depuis le premier confinement où nous avons passé beaucoup de temps ensemble en visio. J’ai des contacts réguliers avec certains d’entre eux, on parle foot, musique, etc..."

"C'est hyper humain, c'est authentique"

"Aujourd’hui j’y suis et je les ai emmenés avec moi, avec nous, poursuit l’international. Moi aussi, j’ai besoin de personnalités hyper fortes sur les murs de ma chambre pour m’accompagner dans mon envie permanente de ne rien lâcher ; et sur ça on se retrouve. Ils savent qu’ils peuvent compter sur moi pour changer les choses à leurs côtés ; les aider dans leur vie d’enfant, leur permettre de bien grandir, de partir en vacances."

Pour mener à bien cette nouvelle initiative, Corentin Tolisso s’est une nouvelle fois appuyée sur le programme Players For Society, initié par l’Union des footballeurs professionnels (UNFP), lequel accompagne la volonté d’engagements des footballeurs. L’association Grandir Ensemble est elle aussi engagée auprès du footballeur pour donner un coup de projecteur positif et constructif sur le handicap.

"Le handicap, c’est une cause qui tient vraiment à cœur à Corentin, depuis son enfance avec le travail de sa maman, explique Jérôme Dumois, cofondateur du programme Players for Society. Nous l’accompagnons sur ses projets d’engagement, il est impliqué, a beaucoup d’idées. Quand il nous a fait part de son envie de décorer sa chambre de l’équipe de France avec les posters de ces 12 enfants en situation de handicap, nous avons trouvé ça extraordinaire. C’est hyper humain, c’est authentique. Le sens est hyper fort. Nous l’avons accompagné dans la réalisation des posters, aux côtés de Grandir Ensemble. Il avait à cœur que chaque poster soit unique, nous avons donc échangé avec lui pour faire ressortir le trait de personnalité qui le marquait le plus chez chacun des enfants."

Les posters en question ont été réalisés avec la complicité des parents, imaginés à partir de photos transmises par ces derniers, pour qu’à la découverte de la vidéo, la surprise soit totale. Des posters pour mettre en lumière 12 enfants incroyables. 12 comme le numéro de Corentin Tolisso sur son maillot bleu. Pour rappeler, aussi, que les plus courageux ne sont pas toujours ceux que l'on croit.