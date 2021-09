Ukraine-France: quelle attaque pour les Bleus sans Mbappé ?

Privé de Kylian Mbappé, blessé au mollet mercredi face à la Bosnie-Herzégovine (1-1), Didier Deschamps devra modifier son attaque contre l’Ukraine ce samedi soir à Kiev (20h45), lors ce match de qualification pour la Coupe du monde 2022. Quelles sont les différentes options du sélectionneur ?

Un duo Benzema-Griezmann

C’est la tendance. Avec le forfait de Kylian Mbappé (blessé au mollet droit) contre l’Ukraine ce samedi soir à Kiev (coup d’envoi à 20h45), Didier Deschamps pourrait délaisser son 4-3-3 pour un 4-4-2. Le sélectionneur n’a pas effectué de mise en place vendredi lors de la séance d’entraînement, entretenant le flou sur son onze de départ face aux Ukrainiens. Mais il pourrait être tenté de densifier son milieu de terrain en titularisant Adrien Rabiot sur le côté gauche. Avec Kingsley Coman à droite, l’entrejeu tricolore pourrait nourrir en ballons le duo Griezmann-Benzema en attaque.

Benzema seul en pointe

Le schéma en 4-2-3-1 est souvent celui qui a le plus réussi aux Bleus. C’est dans ce dispositif que les Tricolores ont été sacrés champions du monde en 2018. Didier Deschamps osera-t-il revenir à un schéma avec une seule pointe ? Dans l'affirmative, Karim Benzema évoluerait au poste d’avant-centre soutenu par une ligne de trois joueurs offensifs : Antoine Griezmann dans un rôle de faux numéro 10 qu’il affectionne, et deux joueurs sur les côtés. Kingsley Coman à droite et Anthony Martial voire Thomas Lemar à gauche. Mais le joueur de l’Atlético, peu convaincant face à la Bosnie et sorti à la pause, s’est entraîné à part vendredi.

Et si Deschamps maintenait son 4-3-3 ?

Même si les Bleus n’ont pas été convaincants dans ce schéma mercredi soir à Strasbourg, cette option n’est pas à exclure totalement. Dans ce cas, Coman ou Martial pourrait prendre, poste pour poste, la place de Mbappé, Griezmann et Benzema conservant naturellement leur position au sein du trio offensif tricolore.

L’équipe possible face à l’Ukraine :

Lloris - Dubois, Varane, Kimpembe, Digne - Tchouameni, Pogba - Coman, Rabiot - Griezmann, Benzema