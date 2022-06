Equipe de France: Le Graët assure qu'il n'y a plus "aucun problème" avec Mbappé sur les droits à l'image

Noël Le Graët, président de la FFF, a assuré ce samedi que les relations avec Kylian Mbappé sont apaisées au sujet de la controverse de l'exploitation des droits d'image des Bleus.

Devenues quelque peu tendues en raison de l'épineuse question des droits à l'image, les relations entre Kylian Mbappé et la Fédération française de football sont "complètement" apaisées, à en croire Noël Le Graët. Lors d'une conférence de presse organisée après l'assemblée générale de la FFF qui se tenait ce samedi à Nice, le président de l'instance a dit avoir discuté plusieurs fois avec le joueur.

Noël Le Graët a également déclaré avoir trouvé un terrain d'entente, consistant manifestement à ce qu'il n'y a pas d'amendement à la convention sur l'exploitation des droits d'image qui lie les Bleus à la FFF depuis des années.

"J'ai vu Mbappé tout seul, ensuite Mbappé à Clairefontaine, Mbappé dans un groupe, puis tous les joueurs, a fait savoir Le Graët. La conclusion reste: pas de changement jusqu'à la Coupe du monde, égalité parfaite entre tous les joueurs. Franchement, il n'y a aucun problème important à traiter. Au contraire. Cela a été fait très amicalement avec lui, d'abord, puis les grognards de la fédération, les joueurs".

Une controverse qui remonte à mars

La rencontre entre le dirigeant et une poignée d'internationaux avait eu lieu le 1er juin à Clairefontaine, dans le cadre du dernier rassemblement de l'équipe de France cette saison. Kylian Mbappé était accompagné du capitaine Hugo Lloris, mais aussi de Raphaël Varane, N'Golo Kanté et Antoine Griezmann. Cette réunion s'était tenue au lendemain d'une entrevue menée par Noël Le Graët avec les conseils de Kylian Mbappé.

Au printemps, l'attaquant-star du PSG n'avait pas participé à une opération de sponsoring au centre d'entraînement de l'équipe de France. Une manière de montrer son désaccord avec la convention signée par les Bleus avec la FFF.

Fin mai, à l'occasion de la conférence de presse pour sa prolongation de contrat à Paris, Kylian Mbappé en avait profité pour réaffirmer sa position: "Le football a changé. Une nouvelle vague est arrivée et je veux juste donner un droit de regard sur ce à quoi mon nom est associé et les valeurs que je souhaite donner. Et il n'y a pas de problème avec les Bleus on va régler cette question avec intelligence et respect".