PSG: Mbappé s'explique sur sa lutte pour les droits à l’image et s'étonne de la polémique

Alors qu’il avait refusé fin mars de participer à une opération avec les partenaires de la FFF pour protester contre la gestion du droit à l'image chez les Bleus, Kylian Mbappé a confirmé que la question s’était posée lors de la négociation de sa prolongation au PSG. Sans que cela ne soit un élément essentiel des discussions.

Interrogé lundi sur l’importance de la liberté de gestion sur son droit à l’image dans son choix de préférer le PSG au Real Madrid, Kylian Mbappé s'est épanché sur l’ampleur prise par cet enjeu extra-sportif. Sans donner plus de détails sur un sujet qui a été brièvement abordé dans la négociation de sa prolongation, aussi important qu’il soit pour lui, comme le joueur de 23 ans l'a confirmé.

"Ce qui est drôle, c’est qu’avant ce rassemblement de mars, personne n'a fait un article ni même une brève sur les droits à l'image. Il a fallu ça (la polémique autour de ses droits à l’image en équipe de France, ndlr) pour que ça devienne un sujet. Mais on a parlé des mois de projet sportif, des heures d’image, et cinq minutes d’argent", a-t-il confié face aux médias réunis dans l’auditorium du Parc des Princes.

"On ne va pas se créer des problèmes pour rien"

"Il y a eu ce petit quiproquo en sélection mais qu’on va régler très vite parce qu’il y a une compétition qui arrive (la Ligue des nations) et on ne va pas se créer des problèmes pour rien", a poursuivi Mbappé.

Concernant l’évolution de la gestion du sponsoring dans le monde du sport en général, l’attaquant parisien ne s’est pas démonté. "Le football a changé. Il y a une nouvelle vague qui est arrivée et c’est juste donner un droit de regard sur notre nom et ce à quoi il est associé. Je ne demande pas grand-chose. J’ai une carrière et je veux la gérer comme je l’entends. Comme ça me correspond, et avec les valeurs que je veux prôner."

"Je ne veux pas révolutionner le football, ce n’est pas mon combat. J'ai déjà pas mal de soucis à me faire en gérant ma carrière", a-t-il tempéré en souriant.