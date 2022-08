Equipe de France: le maillot des Bleus pour la Coupe du monde au Qatar a fuité

Nike se devait de sortir le grand jeu pour la tenue de l'équipe de France au Qatar. Pour défendre son titre, la sélection tricolore pourra compter sur une tunique sobre et élégante, si l'on en croit les récentes fuites.

Nouvelle compétition, nouveau maillot pour les Bleus de Didier Deschamps à la Coupe du monde. Après une dernière tunique à l'image de l'Euro 2021 des Bleus, ratée (pour la plupart des observateurs), Nike a sorti le grand jeu cette fois-ci.

Selon Footy Headlines, les Bleus devraient, pour la Coupe du monde au Qatar, arborer une jolie tunique bleu foncée, avec des logos en or métallique. Un colori "Midnight Navy / Metallic Gold".

En termes de design, le maillot domicile des champions du monde opte pour un look sobre avec un motif de feuilles sur les manches et le col. Au bout des manches, on retrouve également le drapeau français et ses couleurs carastéristiques.

Le maillot des Bleus pour la Coupe du monde 2022, selon Footy Headlines © DR

Un maillot inspiré de 2012

Le maillot s'inspire un petit peu de ce qu'avait fait Nike il y a tout juste 10 ans, pour l'Euro 2012. Un colori bleu et or avait également été choisi. Il y a cependant une grosse variation au niveau du bleu: à l'époque il y avait des bandes de deux bleus différents, plutôt qu'un bleu uni.

Le maillot des Bleus a aussi quelques traits de ressemblance avec ce qu'a fait Nike pour Chelsea cette saison.