Equipe de France: le médecin des Bleus optimiste sur Benzema et Varane

Franck Le Gall, médecin de l’équipe de France, se montre optimiste sur le protocole mis en place pour le retour à la compétition de Karim Benzema et Raphaël Varane, qui se sont encore entraînés à part jeudi.

Depuis le début du rassemblement, il est presque celui qui recueille le plus d’attention. Les yeux se braquent régulièrement sur Frank Le Gall, médecin de l’équipe de France, sur l’état de forme incertain de nombreuses stars des Bleus à quatre jours de leur premier match de la Coupe du monde contre l’Australie (mardi 22 novembre). Dans une interview au Parisien, il fait part de son optimisme sur le protocole de reprise de Raphaël Varane et Karim Benzema, qui se sont encore entraînés à part jeudi.

"Ce qui a été fait jusqu’ici me semble cohérent"

"Si tout s’enchaîne comme prévu, ils seront tous opérationnels d’ici la fin de semaine, confie le docteur. Comprenez bien que sur le musculaire, on est toujours prudent. Les premières étapes ne sont jamais compliquées. Ce sont les dernières, le sprint, les accélérations, les frappes de balle, celles qui valident ce que vous avez fait avant, qui sont plus à risque. Mais ce qui a été fait jusqu’ici me semble cohérent."

Le médecin évoque aussi sur l’incroyable série de blessures qui a touché de plein fouet les internationaux français ces dernières semaines. "Sur la cinquantaine de joueurs potentiellement sélectionnables, on était à plus d’une dizaine de blessés ces derniers mois, comptabilise-t-il. C’est énorme! En temps normal on a trois, quatre, voire cinq joueurs à suivre au maximum. Là, on est monté jusqu’à quatorze. Je ne me souviens pas avoir eu autant de cas à traiter depuis que je suis en équipe de France."

Il dévoile aussi une facette douloureuse de son métier: celle d’annoncer le forfait d’un joueur comme ce fut le cas pour Paul Pogba, Mike Maignan ou plus récemment Christopher Nkunku, forfait après une blessure à l’entraînement lundi. "Un forfait, c’est aussi une souffrance pour moi, je suis malheureux pour eux, explique-t-il. Pour Paul (Pogba) par exemple, ça a été très dur. Au début, on se dit qu’il y a une solution et après on refait l’histoire médicale, on se dit que si on – lui, le club et nous – avait fait autrement, ça aurait peut-être été différent. Le forfait de Mike (Maignan) aussi fait très mal. Là aussi, on refait le film et on se demande comment il est possible d’en arriver à cette extrémité. Mais il ne s’entraîne pas, ne joue pas."