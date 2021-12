Equipe de France: Le Sommer a appelé Diacre pour lui faire part de sa motivation

Plus convoquée par Corinne Diacre en équipe de France féminine depuis avril dernier, l'attaquante Eugénie Le Sommer a pris l'initiative d'appeler la sélectionneure il y a quelques semaines pour lui faire part de son envie de retrouver les Bleues.

Eugénie Le Sommer aura-t-elle droit à sa 176e sélection en 2022? L'attaquante tricolore de 32 ans n'a pas la réponse, mais elle en a l'envie. Alors que la joueuse n'a plus été appelée chez les Bleues depuis avril dernier, RMC Sport est en mesure de confirmer la conversation téléphonique - révélée par L'Equipe - qui a eu lieu entre Corinne Diacre et elle il y a quelques semaines.

Un échange à l’initiative de la meilleure buteuse de l’histoire de l’équipe de France, qui a appelé la sélectionneure. Avec un objectif: lui montrer sa motivation à l'idée de retrouver l'équipe nationale, et de disputer l'Euro qui se déroulera l’été prochain.

Un échange cordial

Par cette prise de contact, Le Sommer voulait aussi (surtout) connaitre les attentes de la technicienne. L'échange téléphonique n'a pas été long, mais s'est révélé cordial. Au cours de celui-ci, Diacre a gardé la même ligne de conduite que lors de ses déclarations publiques en conférence de presse, et expliqué à sa joueuse que ses listes sont basées sur un instant T et sur la forme du moment. Et que Le Sommer devait continuer de performer comme elle le faisait ces derniers mois.

Invitée du Super Moscato Show mercredi, "ELS", qui va rejouer avec l'OL à partir de janvier après une pige de six mois aux Etats-Unis, a clairement fait part de son envie de retrouver la sélection. "L’objectif, c’est l’Euro, a-t-elle lancé. Je vais vouloir prétendre à la sélection à chaque rassemblement, c’est mon objectif sur la deuxième partie de saison. L’équipe de France, c’est la fierté de représenter son pays."