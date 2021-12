Equipe de France: Le Sommer vise toujours l'Euro avec les Bleues

Malgré de belles performances dans le championnat américain, dont elle revient tout juste, Eugénie Le Sommer n'a plus été appelée par Corinne Diacre en équipe de France depuis le printemps dernier. Invitée ce mercredi du Super Moscato Show, sur RMC, l'attaquante tricolore a confié ne pas avoir reçu d'explications claires.

Comme Amandine Henry, Eugénie Le Sommer a dernièrement disparu du radar bleu. Joueuse majeure de l'équipe de France, en témoignent ses 175 sélections depuis 2009, l'attaquante de 32 ans n'a plus été appelée par Corinne Diacre depuis le printemps 2021.

Prêtée ces six derniers mois à l'OL Reign, dans le championnat américain (elle en revient tout juste), la Lyonnaise y a pourtant été performante, puisqu'elle a inscrit 8 buts en 18 matchs et terminé dans l'équipe-type de la saison. Pourtant, son nom n'a plus été prononcé par Diacre récemment.

"J’ai continué à performer, c’est la seule réponse que je pouvais donner"

"Je n’ai pas forcément compris, a reconnu Eugénie Le Sommer ce mercredi dans le Super Moscato Show, sur RMC. Après, la sélection c’est toujours pareil, ce sont les choix de la sélectionneuse, et c’est comme ça."

L'attaquante a-t-elle pu avoir une explication de la part de Diacre? "Non, souffle-t-elle. J’ai eu des réponses à travers ce qu’elle a pu dire dans les médias, quand elle parlait de sélection à l’instant T, de performances… J’ai continué à performer de mon côté, c’est la seule réponse que je pouvais donner."

"L'objectif, c'est l'Euro"

Si Eugénie Le Sommer n'avait pas caché sa stupéfaction après les critiques de la sélectionneure à l'issue du Mondial 2019, elle assure aujourd'hui qu'il n'y a "pas de problème" avec la coach, mais reconnaît aussi ne pas avoir "du tout" de rapport direct avec elle. "Je n’empêche pas les gens de penser ce qu’ils veulent, glisse-t-elle au sujet de leurs éventuels désaccords. Moi, je n’ai rien à me reprocher."

La buteuse espère ainsi que son retour à l'OL en janvier va lui permettre de revenir dans les petits papiers de Diacre avant le championnat d'Europe en juillet prochain. "L’objectif, c’est l’Euro, assume Le Sommer. Je vais vouloir prétendre à la sélection à chaque rassemblement, c’est mon objectif sur la deuxième partie de saison. L’équipe de France, c’est la fierté de représenter son pays."