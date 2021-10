Équipe de France: Hamraoui de retour, Le Sommer et Henry encore écartées

Corinne Diacre a dévoilé la liste des joueuses retenues en équipe de France pour affronter l'Estonie et le Kazakhstan en matchs de qualification pour la Coupe du monde 2023. Amandine Henry et Eugénie Le Sommer sont absentes, mais Kheira Hamraoui revient après deux ans et demi d'absence.

La porte de l'équipe de France ne s'est pas rouverte pour Eugénie Le Sommer et Amandine Henry. L'attaquante de l'OL Reign et la milieu de l'Olympique Lyonnais ont encore été laissées de côté par Corinne Diacre, qui a dévoilé jeudi la liste des Bleues retenues pour jouer contre l'Estonie (22/10) et le Kazakhstan (26/10) pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2023.

Compte tenu des récentes déclarations de la sélectionneure à l'égard des deux joueuses, à moins d'un an de l'Euro 2022 (6-31 juillet en Angleterre), il semblait très improbable qu'elles réintègrent le groupe. "La porte n'est fermée à personne. Maintenant, je fais des choix. Je construis des choses, autour de certaines personnes", a déclaré Corinne Diacre en conférence de presse.

Autre absence notable, mais qui s'explique par un problème physique: celle de Wendie Renard. La défenseure de l'OL, qui a retrouvé le brassard de capitaine de la sélection lors du dernier rassemblement, n'est pas rétablie d'une blessure musculaire à une cuisse. Amel Majri, gravement blessée, et Griedge Mbock, encore trop juste après une rupture d'un tendon d'Achille, manquent aussi à l'appel.

Hamraoui, deux ans et demi plus tard

En revanche, la sélectionneure a fini par rappeler Kheira Hamraoui. La joueuse du Paris Saint-Germain fait son retour, alors qu'elle n'avait plus été vue depuis avril 2019. Cette convocation survient cinq mois après son titre en Ligue des champions avec le FC Barcelone.

"C'est le projet que j'essaie de mettre en place, en essayant de garder ce dosage entre continuité et renouvellement, mais aussi jeunesse et expérience, a justifié Corinne Diacre à propos de ce retour. La porte n'est fermée à personne. Je fais ce que je dis. Il va falloir que j'aie une discussion avec elle sur les motivations qui m'ont poussée à la reprendre. J'espère qu'elle pourra apporter son expérience à l'équipe de France. On sera aussi attentif à la vie en dehors du groupe. Il faut ce mélange de performance sur le terrain et de bon état d'esprit".

La liste des Bleues:

Gardiennes: Chavas, Durand, Peyraud-Magnin.

Défenseures: Cissoko, De Almeida, Deslandes, Karchaoui, Morroni, Périsset, Torrent, Tounkara.

Milieux: Asseyi, Bilbault, Dali, Geyoro, Hamraoui, Toletti.

Attaquantes: Baltimore, Bussy, Cascarino, Diani, Feller, Katoto, Malard.