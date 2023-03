Equipe de France: le staff des Bleus présente le nouveau centre médical de Clairefontaine

Le centre médical fédéral de Clairefontaine a été présenté à la presse ce mardi matin. Le staff de l'équipe de France était présent, l'occasion d'en savoir plus sur le rôle clé joué par cet espace dans la vie des Bleus.

Le centre médical de Clairefontaine s’est refait une beauté. La Fédération française de football a profité de la présence de l’équipe de France pour présenter en grande pompe cet espace réaménagé après quatre mois de travaux. La presse était conviée en plein cœur du centre national dans les Yvelines ce mardi matin, en compagnie du staff de l’équipe de France. Ce centre médical fait partie des 40 centres labellisés par la FIFA dans le monde entier depuis 2015, à l’instar de la clinique Aspetar.

Le centre médical de la 3F s'est fait un lifting © @F. Hawkins/RMC Sport

"Les locaux ont changé. Sur les moyens humains rien n'a changé, a expliqué Emmanuel Ohran, directeur médical de la FFF. On a mis à disposition pour nos sportifs des locaux dignes de ce nom, avec plus d’espaces pour travailler correctement. On essaye d’aller vers plus d’individualisation. Sur cet aspect on avait les machines pour faire davantage d’individuation mais nous n’avions pas les locaux. Aujourd’hui les locaux nous permettent de faire ce que l’on souhaite en termes de prévention et de rééducation."

Le médecin de l'équipe de France, Franck Le Gall, à la droite de Didier Deschamps © @F. Hawkins/RMC Sport

Le Docteur Franck le Gall, médecin de l’équipe de France à l’origine de la création du centre, initialement dédié au suivi des jeunes du pôle espoirs, au début des années 1990, s’est attardé sur le rôle-clé du centre médical avant les grandes compétitions: "En pratique, on s’appuie beaucoup sur la structure quand on a quelques joueurs blessés en fin de saison avec leurs clubs, souvent étrangers, on s’appuie sur la structure pour les prendre en charge pendant une semaine/quinze jours pour savoir si on peut s’appuyer sur eux pour la compétitions." Raphaël Varane y a, par exemple, travaillé très dur après sa blessure à la cuisse subie fin octobre pour être prêt à temps pour la Coupe du monde au Qatar.

Le sélectionneur Didier Deschamps a commenté une partie de la visite © @F. Hawkins/RMC Sport

"Ici c’est la maison du football, avoir cet outil à disposition c’est toujours un plus. Beaucoup d’internationaux qui sont dans des clubs étrangers ont été amenés à faire des séjours ici, a expliqué au cours de la visite le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps. Quand un joueur est blessé c’est une période de doute, donc être accompagné c’est essentiel. Cet aménagement est important et ça va dans le sens de la recherche de la performance et l’exigence du très haut niveau." Une centaine de sportifs y sont soignés tous les ans, essentiellement des footballeurs, mais pas seulement. Des internationaux de basket, de rugby et des handballeurs y sont accueillis chaque année.