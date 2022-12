Équipe de France: Mbappé explique pourquoi il refusait de s'exprimer devant la presse va payer l'amende de la Fédération

Kylian Mbappé a été une nouvelle fois élu homme du match lors de la victoire de l’équipe de France face à la Pologne, ce dimanche, en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 (3-1). Auteur d’un doublé retentissant, l’attaquant du PSG s’est présenté devant les médias après le match, en expliquant pourquoi il avait refusé de le faire depuis le début de la compétition au Qatar.

Qui d’autre que lui? Même si Olivier Giroud est entré dans l’histoire de l’équipe de France en battant le record de buts de Thierry Henry, le grand artisan de la victoire face à la Pologne, ce dimanche en huitième de finale de la Coupe du monde 2022 (3-1), se nomme une nouvelle fois Kylian Mbappé. Après avoir délivré une passe décisive pour son partenaire de l’AC Milan, avec qui il a célébré de manière fusionnelle, l’attaquant du PSG a claqué un doublé exceptionnel sur la pelouse du stade Al-Thumama de Doha. Deux coups de canon qui ont laissé Wojciech Szczesny totalement impuissant et permis aux Bleus d’assurer la qualification en quarts de finale, où ils affronteront le vainqueur d’Angleterre-Sénégal.

Après son récital, le crack de Bondy s’est présenté devant la presse. Une première depuis le début du Mondial au Qatar, même s’il aurait déjà dû le faire après avoir été désigné homme du match contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1) lors de la phase de poules.

"Je sais qu'il y a eu pas mal de questions sur pourquoi je ne parlais pas. Déjà, pour tous les journalistes qui sont là, ce n'était rien de personnel contre les journalistes, rien contre les gens, a expliqué le n°10 des Bleus. C'était juste que j'ai toujours ce besoin de me concentrer sur ma compétition et quand je veux me concentrer sur quelque chose, j'ai besoin de le faire à 100% et de ne pas perdre d'énergie à autre chose. C'est pour ça que je ne souhaitais pas me présenter (face à la presse ndlr)."

"Je m’engage à payer l’amende"

Son silence va entraîner une sanction financière contre la Fédération française de football, pour non-respect du règlement. "J'ai appris il y a peu que la Fédération allait avoir une amende. Je m'engage à la payer personnellement, il ne faut pas que la Fédération paie une décision qui est personnelle", a assuré Mbappé, avant d’afficher ses ambitions, à l’heure où il occupe la tête du classement des buteurs de cette Coupe du monde 2022 (5).

Quatre ans après avoir triomphé en Russie, en marquant en finale contre la Croatie (4-2), le Parisien de 23 ans espère faire aussi bien au Moyen-Orient: "Bien sûr que cette Coupe du monde est une obsession, c'est la compétition de mes rêves, j'ai la chance de la jouer, j'ai bâti ma saison sur cette compétition physiquement et mentalement. Je voulais arriver prêt et pour l'instant ça se passe bien, mais on est encore loin de l'objectif qu'on s'est fixé et que je me suis fixé, qui est de gagner".