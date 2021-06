Équipe de France: les amateurs de foot préfèrent Kanté à Mbappé, selon un sondage

Selon un sondage réalisé par l’institut Odoxa pour Winamax et RTL, N’Golo Kanté est le joueur de l’équipe de France le plus apprécié des amateurs de foot. Le milieu de terrain de Chelsea devance de justesse Kylian Mbappé, qui reste le plus populaire dans le pays.

Un vent d’optimisme balaye l’Hexagone à moins d’une semaine du début de l’Euro. Bercés par les souvenirs du Mondial 2018, emballés par le retour de Karim Benzema, les Français croient plus que jamais à un nouveau sacre des joueurs de Didier Deschamps, le 11 juillet à Wembley. Selon un sondage publié par l’institut Odoxa pour Winamax et RTL, 62% des Français interrogés voient les Bleus grimper sur le toit de l’Europe le mois prochain. Ils sont même 88% chez les amateurs de foot.

Cette enquête, réalisée la semaine dernière sur un échantillon représentatif de 1.005 personnes (dont 420 amateurs de football), montre également que Kylian Mbappé reste le joueur préféré des Français. Comme c’est le cas depuis la dernière Coupe du monde. L’attaquant du PSG (24%) devance Antoine Griezmann (18%), N’Golo Kanté (13%) et Hugo Lloris (12%).

Giroud légèrement devant Benzema

En revanche, chez les amateurs de football, c’est Kanté (24%) qui est plébiscité, avec une courte avance sur Mbappé (23%). Le milieu de terrain de Chelsea est récompensé pour sa campagne de Ligue des champions éblouissante, lors de laquelle il a notamment été élu meilleur joueur de la finale remportée face à Manchester City (1-0).

Dans ce classement des Bleus les plus aimés, Olivier Giroud (8%) devance légèrement Karim Benzema (7%) chez les Français. Mais les deux avant-centres sont à égalité pour les amateurs de foot (7% chacun).