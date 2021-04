Equipe de France : les Bleus face au pays de Galles et la Bulgarie avant l'Euro

L'équipe de France préparera l'Euro (11 juin - 11 juillet) avec deux matches contre le pays de Galles, à Nice le 2 juin, et la Bulgarie, à Saint-Denis six jours plus tard, a annoncé la Fédération française de football (FFF) jeudi.

Deux matches de préparation sont au programme, avant l'Euro, des champions du monde, qui disputeront un match à domicile ailleurs qu'au Stade de France pour la première fois depuis deux ans. L'Allianz Riviera de Nice a été choisie pour accueillir cette première rencontre de préparation face au pays de Galles, demi-finaliste de l'Euro 2016, le 2 juin. Les hommes de Didier Deschamps retrouveront ensuite leur jardin de Saint-Denis pour affronter la Bulgarie, 71e nation au classement Fifa, le 8 juin.

La liste des Bleus annoncée le 18 mai

Puis les Bleus basculeront sur la compétition européenne, reportée d'un an pour cause de pandémie de Covid-19, avec un premier match le 15 juin à Munich contre l'Allemagne, avant d'affronter la Hongrie et le Portugal à Budapest, les 19 et 23 juin lors de la phase de groupes.

La liste des joueurs retenus pour disputer l’Euro devrait être annoncée le 18 mai par Didier Deschamps selon L’Equipe. Une liste qui pourrait compter plus que les 23 noms actuellement attendus. Plusieurs sélectionneurs ont ainsi demandé à l’UEFA de porter à 25 voire 26 joueurs cette liste en raison de l’accumulation des matchs cette saison et des risques d’absences pour des matchs en cas de tests positifs au coronavirus.