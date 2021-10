Équipe de France: les champions du monde 2018 lancent un fonds caritatif commun

Par le biais d’une tribune publiée dans le Journal du dimanche, les joueurs de l’équipe de France 2018 ont annoncé la création d’un "fond de dotation" visant à financer des projets solidaires. En exprimant leur volonté de mettre leur notoriété au service des plus modestes.

L’idée est née autour du 15 juillet 2018, entre Moscou et Paris. Au moment de célébrer leur victoire en Coupe du monde, les joueurs de l’équipe de France se sont fait une promesse: celle de s’associer dans un projet caritatif. Trois ans et demi après leur sacre en Russie, les Bleus ont annoncé ce week-end la création d’un "fonds de dotation" visant à financer des initiatives solidaires. "Le talent des uns est plus utile s’il est engagé au profit des autres", expliquent les champions du monde dans une tribune publiée par Le Journal du Dimanche.

Les partenaires d’Hugo Lloris évoquent "le besoin d’unité, de partage de valeurs, la nécessité de soutenir les plus modestes et de faire œuvre d’utilité commune" dans ce texte co-signé par les 23 membres de l’épopée 2018. "Les scènes de joie nous ont montré que l’on pouvait avoir un impact sur notre société. Nous voulons laisser un héritage dans le temps (…) Nous souhaitons participer à la vie collective humaine à laquelle nous appartenons et nous engager au service de causes dont nous considérons qu’elles doivent être soutenues", expliquent-ils.

"Nous sommes plus forts ensemble"

A travers ce fonds de dotation, baptisé "Génération 2018", les Bleus souhaitent "promouvoir les solidarités, favoriser l’inclusion, encourager la justice sociale et valoriser l’idée ‘d’agir ensemble’", "venir en aide à des personnes ou à des communautés auxquelles la chance ne sourit pas toujours" et "mettre en lumière des problèmes sociétaux".

Voilà pour les grandes lignes, en attendant plus de détails sur les opérations concrètes. Les partenaires de Paul Pogba ont en tout cas la volonté d’agir au-delà des frontières de l’Hexagone, "partout où le besoin de construction solidaire s’exprime". "Nous sommes plus forts ensemble", concluent les Bleus.