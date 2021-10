Equipe de France: Deschamps ne regrette pas de ne pas avoir prévenu Giroud de sa non-sélection

Invité de l'émission Téléfoot ce dimanche sur TF1, Didier Deschamps a été questionné sur son choix de ne pas convoquer Olivier Giroud en équipe de France depuis la fin de l'Euro 2021.

Il assume totalement son choix. Interrogé ce dimanche dans Téléfoot sur sa décision de ne plus appeler Olivier Giroud depuis la fin de l’Euro 2021, Didier Deschamps s’est montré clair. A la question "Ne pas sélectionner Olivier Giroud le mois dernier a-t-il été une décision difficile à prendre?", le sélectionneur des Bleus a répondu "Oui". Deuxième question : "Regrettez-vous de ne pas l’avoir prévenu ?" Réponse de Deschamps : "Non."

Non-retenu lors de la trêve internationale de septembre, Giroud n’avait pas caché sa déception. "Ça m’a surpris un peu, surtout le fait de ne pas avoir été mis au courant avant. C’est comme ça, il faut avancer et on verra ce que l’avenir nous réserve. On verra, comme d’habitude on ne se prend pas la tête", avait commenté sur Téléfoot le nouvel attaquant de l’AC Milan. En son absence, les Bleus avaient été accrochés par la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1), avant de dominer la Finlande (2-1) dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Deschamps ne lui ferme pas la porte

C’est donc à nouveau sans lui qu’ils affronteront la Belgique le 7 octobre en demi-finale de la Ligue des nations à Turin. Ils joueront trois jours plus tard la finale ou le match pour la troisième place. S'il préfère se passer de ses services actuellement, Deschamps assure ne pas fermer la porte au deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus (46 buts). "Peut-il revenir ? Oui", a-t-il assuré sur Téléfoot.

Après des débuts réussis à l'AC Milan, avec notamment un doublé inscrit lors de son deuxième match de Serie A, l'ancien buteur d'Arsenal et Chelsea a été freiné par une petite blessure. Il a aussi été testé positif au coronavirus, avant de retrouver les terrains le week-end dernier. Ce dimanche, son club défie l'Atalanta Bergame (20h45) à l'occasion de la septième journée de championnat.