Barça: Domenech tacle "la mentalité" de Dembélé et "la combativité" de Griezmann

Dans une interview accordée à la Cadena SER, Raymond Domenech a balayé l’actualité du FC Barcelone, dont il se revendique supporter. L’ancien coach de Nantes en a profité pour évoquer la situation d’Ousmane Dembélé et celle d’Antoine Griezmann. Avec un œil assez critique.

Raymond Domenech est né à Lyon. C’est là qu’il a grandi, avant de rejoindre le centre de formation de l’OL et d’y entamer sa carrière professionnelle en 1970. Il y a également officié comme entraîneur entre 1988 et 1993. Mais à l’heure de choisir son club de cœur, le coach de 69 ans regarde de l’autre côté des Pyrénées. En Catalogne, précisément. "Le Barça est mon équipe, affirme-t-il dans une interview à la Cadena SER. Mon père est Catalan, il est né près de Tarragone. J’ai de la famille à Rubi. Je me sens Catalan et j’y vais chaque fois que je peux. J’ai vu mon premier match au Camp Nou quand j’avais 8 ans."

Interrogé sur la progression d’Ousmane Dembélé, qui revient en forme cette saison après de longues périodes à l’infirmerie, Domenech se montre plutôt réservé. S’il reconnaît le talent de l’ailier de 23 ans, récent buteur avec l’équipe de France au Kazakhstan (2-0), l’ancien sélectionneur n’est pas convaincu par son tempérament sur le terrain. "Il ne pense pas comme les stars, pointe Domenech. Il pense à jouer, pas aux statistiques et aux buts. Il n'a pas la même mentalité que Messi ou Cristiano, qui veulent gagner et marquer. Il a une qualité exceptionnelle mais il n'a pas cette mentalité."

"Je ne vois pas le Griezmann que je connais"

Malgré tout, l’ancien entraineur de Nantes conserverait l’ancien dribbleur de Dortmund au Barça l’été prochain: "Je ne le vendrais pas car il peut devenir un grand joueur. Il a toutes les qualités pour. Il est très rapide, il utilise ses deux pieds. Il peut tout faire. Par contre, s’il se blesse à nouveau, il sera alors temps de le vendre."

Concernant Antoine Griezmann, en difficulté depuis son arrivée à l’été 2019, Domenech s’avoue déçu par le rendement de l’ancien taulier de l’Atlético de Madrid. Même si ses stats n’ont rien d’infâmantes avec le club blaugrana cette saison (14 buts et 11 passes décisives en 40 apparitions). "Je ne vois pas le footballeur que je connais quand il joue pour le Barça. Même chose en équipe de France. Quand il a signé au Barça, quelque chose s’est passé. Il ne joue pas de la même manière. Ce n’est plus le joueur combatif qu’il était à l’Atlético".