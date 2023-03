Equipe de France: les Niçois Khéphren Thuram et Jean-Clair Todibo ont reçu une pré-convocation

Selon les informations de Nice-Matin, confirmées par RMC Sport, les Niçois Jean-Clair Todibo et Khéphren ont été pré-sélectionnés par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Le coach des Bleus donnera sa liste jeudi prochain.

Thuram pré-selectionné pour la dernière Coupe du monde

Depuis la nomination de Didier Digard sur le banc de l’OGC Nice depuis janvier, le club azuréen n’a plus perdu, signant 6 victoires et 3 nuls en Ligue 1, ainsi qu’un succès en 8e de finale aller de Ligue Europa Conférence ce jeudi sur la pelouse du Sheriff Tiraspol (1-0). Une série à laquelle ne sont pas étrangers plusieurs cadres de l’équipe, dont Todibo et Thuram.

Si le premier (23 ans) n’a jamais été pré-sélectionné malgré une cape chez les Espoirs en 2018, le second (21 ans) avait reçu cet honneur avant le dernier Mondial, auquel a participé son frère Marcus, et compte à son actif 14 sélections chez les Bleuets. Son père Lilian Thuram est désormais le deuxième joueur le plus capé de l'histoire des Bleus avec 144 sélections.

Les Pays-Bas et l'Irlande au programme

L’équipe de France entamera les éliminatoires à l’Euro 2024 avec la réception des Pays-Bas (24/03) avant de se rendre en Irlande (27/03) dans ce qui sera le premier rassemblement des Bleus depuis la défaite aux tirs au but en finale de la Coupe du monde contre l’Argentine le 18 décembre dernier (3-3, 2-4 t.a.b). Des rencontres qui se joueront sans Lloris, Mandanda, Varane et Benzema, tous ayant annoncé leur retraite internationale.