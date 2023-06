Equipe de France: les traces impressionnantes laissées par les crampons de Mavropanos sur le visage de Griezmann

Le joueur de l'équipe de France et de l'Atlético Antoine Griezmann a reçu un coup de pied au visage lundi soir, lors du match contre la Grèce (1-0). Il lui reste des traces impressionnantes.

A la vue des stigmates laissés par les crampons de Mavropanos sur le visage d'Antoine Griezmann, on comprend encore moins ce qui a pu empêcher Mateu Lahoz d’expulser le défenseur grec après la pause.

L’épouse de Griezmann, Erika Choperena, a publié sur Instagram des photos du joueur de l’Atlético, sacrément amoché par la charge qu’il a encaissée lundi soir, sur cette fameuse action qui permettra à Kylian Mbappé de donner la victoire à la France sur penalty. Touché à la tempe, Griezmann l’est aussi au niveau du bras gauche, très marqué.

Le pied haut de Mavropanos valait peut-être plus qu'un jaune, lundi soir © @eri_chope

L'agacement de sa compagne

Quelque peu agacée par l’état de son époux, Erika Choperena a manié l’ironie, s’en prenant ostensiblement à l'arbitre espagnol Mateu Lahoz, que Griezmann avait l'habitude (ndlr, Lahoz a pris sa retraite) de croiser sur les pelouses de Liga: "Il y a des moments où vous ne voyez pas, des moments où vous ne voulez pas le voir et des moments où vous voyez ce qui n’existe pas", a-t-elle écrit.

L'équipe de France a conclu une saison riche et harassante par un succès étriqué contre une accrocheuse équipe grecque, finalement battue 1-0. Les Bleus comptent désormais six points d'avance sur leur dernier adversaire et neuf unités sur l'Irlande et les Pays-Bas dans ce groupe de qualifications pour l'Euro 2024.