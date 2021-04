Equipe de France: liste des 23, Euro… c’est quoi le programme des Bleus?

L’équipe de France a bouclé sa semaine internationale mercredi soir par une victoire en Bosnie-Herzégovine (0-1). Avant de retrouver les qualifications pour la Coupe du monde 2022 au mois de septembre, les Bleus peuvent désormais se focaliser sur l’Euro au mois de juin prochain.

Les éliminatoires du Mondial 2022 entre parenthèses. Mercredi soir, l’équipe de France a bouclé sur une bonne note le début des qualifications pour la prochaine Coupe du monde au Qatar. Après un premier accroc à domicile face à l’Ukraine (1-1), les joueurs de Didier Deschamps on fait le plein de points à l’extérieur grâce à deux succès sans éclats mais précieux au Kazakhstan (2-0) et mercredi en Bosnie-Herzégovine (1-0). Premiers de leur poule, les Bleus ne poursuivront ces qualifications qu’à la rentrée avec trois matchs en huit jours face à la Bosnie (le 1er septembre), en Ukraine (le 4) et à domicile face à la Finlande (le 7).

France-Pays de Galles avant l'Euro ?

Et si les Bleus abordaient ces matchs avec le statut de champion d’Europe ? Si nous n’en sommes pas là, les champions du monde peuvent désormais se focaliser à 100% sur l’Euro qui se déroule cet été (11 juin-11 juillet) dans 12 villes hôtes. Pour les Bleus, le premier rendez-vous très attendu sera l’annonce de la liste des 23 joueurs retenus pour l’événement (23 ou plus si l’UEFA autorise une liste élargie en raison d’éventuels cas de Covid-19). Celle-ci devrait tomber le 17 ou le 18 mai, à une semaine du rassemblement. Suivront au moins deux matchs de préparation. Selon Le Parisien, les partenaires de Kylian Mbappé affronteront le pays de Galles le 2 juin à l’Allianz Riviera de Nice. Un autre adversaire devrait être au programme des Bleus le 8 juin au Stade de France.

Viendra ensuite la compétition avec un premier rendez-vous XXL le 15 juin à Munich face à l’Allemagne (à 21h), humiliée par la Macédoine du Nord (1-2) mercredi soir à Duisbourg. Dans un groupe H très relevé, les Bleus défieront ensuite la Hongrie (le 29 à 15h) et le Portugal (le 23 à 21h) à Budapest. L'équipe de France a remporté deux fois l'Euro dans son histoire, en 1984 et en 2000.