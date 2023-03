"Des attitudes inadmissibles", Deschamps tacle les Argentins pour leur comportement après la finale du Mondial

Dans les colonnes du Figaro, Didier Deschamps s'est longuement exprimé sur la dernière finale de la Coupe du monde perdue par les Bleus contre l'Argentine. Le sélectionneur tricolore regrette notamment le comportement des Argentins après leur sacre.

Près de deux mois après la douloureuse défaite en finale de la Coupe du monde face à l'Argentine, Didier Deschamps a revisionné plusieurs fois cette rencontre totalement dingue. Et le sélectionneur des Bleus a aimé le visage de son équipe, malgré 70 minutes très moyennes. "L'image dégagée par cette équipe de France m'a plu. Avec mon staff technique, on a senti tout de suite que ce groupe avait une vraie force, malgré le contexte médiatique négatif et la malédiction autour des champions du monde en titre", a expliqué "DD" au Figaro.

Des changements nécessaires

Avec du recul, Didier Deschamps estime que les changements effectués en première période (les sorties de Giroud et Dembélé) étaient obligatoires pour relancer les Bleus. "Avec ces changements, je veux changer les choses. Certains ont dit qu'on a été bons qu'à partir de la 80e minute, c'est exagéré. Et surtout pas la réalité. Savez-vous combien de temps a duré la finale ? 142 minutes ! En grossissant, on a été absent 70 minutes, pas sur l'ensemble du match", rapelle le sélectionneur tricolore, qui s'est également exprimé sur les tirs aux buts.

"Il y a une part de réussite, de chance, après je respecte l'avis de chacun (à propos du terme 'loterie'). Faire une séance spécifique pour des penalties, sans public et pression ? Pourquoi pas. Le contexte d'une finale de Coupe du monde change tout. Évidemment que mes cinq tireurs prévus au départ ne sont pas ceux qui ont tiré contre l'Argentine."

"Le respect n'a pas existé"

La finale du dernier Mondial a également été marquée par les célébrations des Argentins, à l'image du geste obsène d'Emiliano Martinez avec le trophée du meilleur gardien de la compétition. Des "faits et des attitudes inadmissibles" pointées par Didier Deschamps. "Je n'ai pas de problème, qu'ils sautent sur les toits, soient heureux, mais la notion de respect n'a pas existé. Personne ne mérite cela, surtout pas Kylian. Il y a eu des excuses après... Certaines situations sont allées trop loin."