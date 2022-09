Equipe de France: Mandanda appelé après le forfait de Maignan, Koundé pas remplacé

Steve Mandanda (37 ans, 34 sélections) a été appelé en équipe de France pour remplacer Mike Maignan, blessé au mollet gauche face à l’Autriche (2-0) jeudi. Il retrouve les Bleus après un an d’absence.

Un cinquième gardien appelé lors du rassemblement des Bleus en ce chaotique mois de septembre. Steve Mandanda (37 ans, 34 sélections) a été convoqué, ce vendredi, pour pallier l’absence de Mike Maignan, blessé jeudi lors du match face à l’Autriche (2-0). Titulaire, le joueur de l’AC Milan s’est plaint d’une douleur au mollet gauche avant de céder sa place à Alphonse Areola à la mi-temps. Il est forfait pour le déplacement au Danemark, dimanche (20h45) lors de la dernière journée de la Ligue des nations.

Mandanda un an après

Didier Deschamps a donc fait appel à Mandanda, attendu à la mi-journée à Enghien-les-Bains. Il fera le chassé-croisé avec Maignan, qui passera des examens dans la matinée avant de quitter le groupe et d’être remis à disposition de son club. Le joueur de Rennes n’a plus été appelé depuis un an (en septembre 2021). Il avait pâti de sa rétrogradation dans la hiérarchie des gardiens à l’OM sous les ordres de Jorge Sampaoli, qui avait promu Pau Lopez comme numéro un.

Mandanda a retrouvé du temps de jeu depuis l’été dernier en rejoignant Rennes où il est de nouveau titulaire. Malgré cela, Deschamps l’avait snobé lors de l’annonce de la liste initiale en choisissant Hugo Lloris, Maignan et Areola. Il lui a aussi préféré Alban Lafont pour pallier le forfait de Lloris. Celui de Maignan lui rouvre les portes de la sélection où il est désormais le cinquième choix dans la hiérarchie, après avoir longtemps été la doublure de Lloris.

Un autre joueur quittera le groupe ce vendredi après avoir passé des examens: Jules Koundé, touché à l’ischio-jambier gauche. Le défenseur du FC Barcelone ne sera pas remplacé dans le groupe qui ralliera Copenhague samedi. Un dernier entraînement au Stade de France est programmé vendredi en fin d’après-midi.