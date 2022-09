Equipe de France: blessés, Koundé et Maignan absents au Danemark

Sortis sur blessure en cours de rencontre face à l’Autriche (2-0) lors de la 5e journée de Ligue des nations, Jules Koundé et Mike Maignan sont déjà forfait pour la dernière rencontre de cette compétition, dimanche, au Danemark (20h45).

Et ça continue, encore et encore… En espérant que ce ne sera pas que le début mais la fin de cette incroyable déveine de l’équipe de France avec les blessures. Avant ce rassemblement international de septembre, Didier Deschamps avait déjà dû faire face à douze absences pour difficultés physiques. Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Ibrahim Konaté, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Théo Hernandez et Lucas Digne… la liste donne mal à la tête. Mais elle s’est agrandie ce jeudi avec deux noms.

Deschamps pas certain de combler ces absences

Dès la 23e minute de jeu face à l’Autriche (2-0), lors de la 5e journée de Ligue des nations, Jules Koundé s’est assis sur la pelouse du Stade de France. Touché à l’ischio gauche, le joueur formé aux Girondins de Bordeaux a été remplacé par William Saliba. Mike Maignan a lui tenu jusqu’à la pause. Gêné par une douleur au mollet gauche, le gardien de l’AC Milan a cédé sa place à Alphonse Aréola.

Deux joueurs qui sont déjà forfait pour la dernière journée de Ligue des nations, dimanche (20h45), au Danemark. "Koundé et Maignan ne sont pas disponibles (pour dimanche). Je ne vais pas leur faire faire le voyage jusqu’à Copenhague pour rien", a annoncé Didier Deschamps au micro de la chaîne L’Equipe. Deux joueurs remplacés dans le groupe France ? "Je vais voir même s'il y a peu de temps. Je vais réfléchir pour ce qui est le mieux pour l’équipe de France", a commenté le sélectionneur, désormais habitué aux coups de fil à passer en cours de rassemblement.