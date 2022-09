Equipe de France: Mbappé a bien participé à l'opération marketing des Bleus ce mardi

Comme indiqué par L'Equipe , une information confirmée par RMC Sport, Kylian Mbappé, satisfait de savoir que la convention au sujet des droits à l'image des joueurs de l'équipe de France va être révisée, a bien participé aux opérations marketing des Bleus de ce mardi.

Fin de la tempête autour des droits à l’image de l’équipe de France. Ce mardi, selon une information de L’Equipe confirmée par RMC Sport, Kylian Mbappé était bel et bien présent aux opérations marketing des Bleus. Il avait pourtant annoncé lundi matin vouloir esquiver cette séance photos, mécontent de la tournure des négociations avec la FFF et de la déclaration de Noël Le Graët assurant que rien ne changerait avant la Coupe du monde.

Mbappé a fait plier la FFF

Mais la FFF a finalement revu sa position après une réunion d'une demi-heure lundi soir avec Didier Deschamps, le capitaine Hugo Lloris, le vice-capitaine Raphaël Varane et Kylian Mbappé. L'instance voulait éviter que la star des Bleus n'apparaisse sur aucune campagne de ses partenaires pour la Coupe du monde et a fléchi, promettant de réviser "dans les plus brefs délais, la convention inhérente aux droits à l'image qui la lie à ses joueurs en sélection". Ce mardi, il a donc participé normalement à la séance photos et a réalisé tout ce qu'on lui a demandé.

Sensible aux problématiques liées à la nutrition et aux paris sportifs, Kylian Mbappé voit notamment d’un mauvais œil la collaboration de l’équipe de France avec un géant comme Coca-Cola. L'attaquant du PSG conteste en fait la convention en place depuis 2010, relative à la cession du droit collectif à l'image que chaque international signe avant sa première sélection, et qui l’oblige vis-à-vis des partenaires de la FFF, moyennant un joli pactole de 25.000 euros par match disputé. A deux jours de la réception de l'Autriche en Ligue des nations (jeudi à 20h45), Mbappé peut donc se concentrer à 100% sur le sportif.