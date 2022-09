EN DIRECT - Equipe de France: Malgré les demandes de Mbappé, la convention reste inchangée

Entre l'hécatombe de forfaits, les affaires Paul Pogba et FFF, c'est dans un climat pesant que l'équipe de France fait sa rentrée cette semaine. A l'occasion de ce dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2022 au Qatar, les joueurs de Didier Deschamps affronteront l'Autriche jeudi et le Danermak dimanche dans le cadre de la Ligue des Nations. Suivez dans notre live commenté toutes conférences de presse et toutes les infos sur les champions du monde.

La convention entre les Bleus et la FFF concernant le sponsoring reste inchangée Alors que l'entourage du Parisien souhaitait une modification de la convention liant la FFF aux joueurs de l'équipe de France concernant le sponsoring "tous les quatre ans, pour être en phase avec les évolutions du secteur", il n'en sera rien, rapporte L'Équipe dans son édition de ce lundi. Selon Noël Le Graët, le timing est trop serré pour une éventuelle évolution de la convention. "Rien ne va changer d'ici la Coupe du monde qui arrive très vite. Je dois a priori rencontrer les joueurs lundi pour échanger avec eux. Après le Mondial, on verra ce qu'il convient de faire. Il y aura de nouveaux joueurs et quelques nouveaux sponsors. Ce sera l'occasion de faire le point", a rappelé le président de la Fédération, qui a aussi fait le point sur les futures dotations reversées aux champions du monde (30% donnés aux joueurs et au staff). >> Toutes les infos sur le sujet par ici



