Equipe de France: Mbappé a revu à Clairefontaine le supporter qu'il avait assommé à la Coupe du monde

Le supporter alsacien qui avait été mis KO par une frappe de Kylian Mbappé avant France-Maroc à la Coupe du monde 2022, a recroisé le capitaine des Bleus ce lundi à Clairefontaine. L’occasion de lui faire signer le ballon qui l’avait assommé au Qatar.

Un selfie pour clore cette histoire originale. Six mois après avoir été assommé par une frappe de Kylian Mbappé à la Coupe du monde 2022, Guillaume, un supporter des Bleus, a recroisé l’attaquant du PSG. Le fan alsacien a pu approcher le capitaine de l’équipe de France en marge de l’entraînement, ce lundi à Clairefontaine, lors d’une session ouverte aux familles du staff, à des salariés de la fédération et à quelques Irrésistibles Français.

Maillot blanc d'après-France 98 sur le dos, Guillaume en a profité pour demander à Mbappé de lui signer le ballon qui l’avait mis KO au Qatar. Avant de prendre la pose à ses côtés. Les Irrésistibles Français ont posté la photo de ces retrouvailles sur les réseaux avec la légende: "six mois après".

Mbappé était venu s’excuser au pied de la tribune

L’incident avait eu lieu avant la demi-finale du Mondial entre la France et le Maroc (2-0), le 14 décembre dernier au stade Al-Bayt d’Al-Khor, à une cinquantaine de kilomètres de Doha. Lors de l’échauffement, Kylian Mbappé a envoyé une puissante frappe du droit, qui a terminé sa course en tribunes. En charge du tambour dans la partie réservée aux supporters des Bleus, Guillaume a reçu le ballon en plein visage. De quoi le mettre KO. Alerté par la situation, Mbappé s’est d’abord excusé de la main, avant de venir au pied des gradins prendre des nouvelles du supporter touché.

"Ce n’était absolument pas simulé, avait expliqué Guillaume dans la foulée sur BFMTV. Je suis tombé sur les supporters devant moi, j’étais complètement assommé. J’ai entendu du bruit et des gens qui criaient pour Kylian. Je n’ai quasiment rien perçu de ce qui s’est passé. J’ai seulement vu après en regardant les images que Kylian est venu vers moi. J’étais dans les vapes, sonné." Le fan alsacien avait à l’époque demandé à rencontrer la star du PSG: "J’ai un petit appel: il y a une place sur le ballon et pour lui donner sa valeur, ce serait bien d’avoir la signature du dernier joueur à avoir tapé dedans, j’espère que le message pourra lui parvenir. Et peut-être que j’aurai l’occasion de le croiser dans de meilleures conditions." C’est désormais chose faite.