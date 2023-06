Equipe de France: Mbappé aurait échangé ses trois buts en finale contre "un csc tout moche"

S’il a terminé la saison sur une bonne note face à la Grèce (1-0) lundi, Kylian Mbappé reconnaît avoir toujours du mal à digérer la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b 2) en décembre dernier.

Kylian Mbappé (24 ans) a conclu sa meilleure saison sur le plan statistique. L’attaquant de l’équipe de France a inscrit son 54e et dernier but (club et sélection compris) en 2022-2023, lundi lors de la courte victoire des Bleus face à la Grèce (1-0) en qualifications à l’Euro 2024. Un penalty a suffi à poursuivre le sans-faute français dans la poule (quatre victoires en autant de matchs).

"C’est dur de se dire qu’on a marqué l’histoire sans remporter la coupe"

Il a aussi permis à Mbappé de battre le record de buts pour un joueur français sur une saison, anciennement détenu par Just Fontaine (53). Mais ce record conserve un goût amer pour le champion du monde 2018 qui n’a toujours pas digéré la défaite en finale de la Coupe du monde face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b 2) en décembre dernier. Ce soir-là, Mbappé avait frappé en inscrivant un triplé, puis en transformant son tir au but.

"Sur le moment, j’aurais échangé les trois buts contre un CSC tout moche pour le 1-0, a-t-il confié après le match face à la Grèce lundi sur TF1. C’est dur de se dire qu’on a marqué l’histoire sans remporter la coupe. L’histoire, on veut la marquer. J’avais besoin de rejouer rapidement. En dehors du terrain c'était difficile car toute la planète t’en parle. C’était trop difficile, tout le monde me disait merci. Mais merci pour quoi?"

Florent Gautreau : "Mbappé n'est pas un grand tireur de penalty" – 19/06 14:39

Mbappé avait terminé meilleur buteur de la Coupe du monde avec huit buts. Si l’heure des vacances est enfin arrivée après une saison harassante (56 matchs), le Parisien devrait animer l’été après l’envoi de son courrier au PSG indiquant qu’il ne lèverait pas l’option d’une saison supplémentaire dans son contrat. Paris ouvre désormais la porte à un départ cet été même si Mbappé clame sa volonté de rester dans la capitale française la saison prochaine.