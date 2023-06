France-Grèce: Mbappé fait tomber un vieux record de Just Fontaine et devient le meilleur buteur français sur une saison

Auteur de l'ouverture du score des Bleus, lundi face à la Grèce, Kylian Mbappé est devenu le joueur français ayant inscrit le plus de buts sur une saison (54), effaçant au passage des tablettes l'illustre Just Fontaine. Le tout à 24 ans seulement.

Un record, un de plus, tombé dans l'escarcelle de Kylian Mbappé. Lundi soir au Stade de France, l'attaquant et capitaine des Bleus a débloqué la rencontre des éliminatoires de l’Euro 2024 face à la Grèce (1-0, match en cours).

>> Suivez France-Grèce dans notre direct commenté

Déjà buteur sur penalty vendredi contre Gibraltar (3-0), le Français a remis ça contre les Grecs trois jours plus tard. S'il a été mis en échec par Odysséas Vlachodímos sur son penalty initial, celui-ci a été à retirer. Et cette fois, Mbappé n'a pas tremblé.

Dernier match officiel de la saison

D'un tir puissant envoyé en lucarne, le prodige tricolore a inscrit son 54e but de la saison (club et sélection cumulés), record absolu en la matière pour un Français. Dans le détail: 41 en club avec Paris, et 13 désormais en sélection. C'est son 40e but en équipe de France, en 70 sélections. Le tout à seulement 24 ans.

Co-détenteur du record avec Mbappé ce lundi matin encore, Just Fontaine (53 buts en 1957-1958), disparu en mars dernier, a ainsi été effacé des tablettes par l’attaquant du Paris Saint-Germain. Sur le dernier match officiel de la saison pour le capitaine tricolore.