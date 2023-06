Equipe de France: Mbappé "pense correspondre aux critères" et pose sa candidature pour le Ballon d'or

Après la victoire des Bleus contre la Grèce ce lundi soir (1-0), Kylian Mbappé a dressé le bilan de sa saison au micro de TF1. L’attaquant tricolore estime avoir joué à un niveau qui lui permet d’être un candidat crédible au Ballon d’or.

Kylian Mbappé croit en ses chances. Invité à s’exprimer au micro de TF1 après la victoire des Bleus face à la Grèce (1-0) ce lundi soir dans le cadre des qualifications à l’Euro 2024, l’attaquant tricolore a estimé que sa saison lui permettait d’être un candidat crédible pour succéder à Karim Benzema au palmarès du Ballon d’or.

"Le Ballon d’or ? C’est difficile de parler d’un trophée individuel, car il faut se mettre en avant et ce n’est pas bien vu du grand public, a d’abord indiqué Mbappé, auteur de l’unique but de la rencontre face à la Grèce. Les nouveaux critères, c’est quoi ? C’est brûler la rétine et être impactant ? Je pense que je corresponds aux critères. On verra. Ce sont les gens qui votent mais je suis toujours optimiste."

Avec 54 buts inscrits sur l’ensemble de l’exercice 2022-2023, club et sélection confondus, Mbappé a fait tomber le record de Just Fontaine pour devenir le meilleur buteur français de l’histoire sur une saison. Il est également le buteur le plus prolifique de la saison à égalité avec Erling Haaland, qui peut toujours le dépasser ce mardi soir avec la Norvège face à Chypre.

Face à l'Argentine, il aurait "échangé les trois buts contre un CSC tout moche"

Récemment, les critères d'attribution ont par ailleurs subi une refonte. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" seront le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play". Une modification qui joue en faveur de Mbappé, impressionnant dans les statistiques et qui a ébloui le monde entier en inscrivant un triplé en finale de la dernière Coupe du monde.

Comme il l’a confié sur TF1, Mbappé a d’ailleurs mis beaucoup de temps à digérer la défaite des Bleus face à l’Argentine: "Sur le moment, j’aurais échangé les trois buts contre un CSC tout moche pour le 1-0. C’est dur de se dire qu’on a marqué l’histoire sans remporter la coupe. L’histoire, on veut la marquer. J’avais besoin de rejouer rapidement. En dehors du terrain c'était difficile car toute la planète t’en parle. C’était trop difficile, tout le monde me disait merci. Mais merci pour quoi ?" Le 30 octobre prochain, date de la remise du Ballon d’or 2023, sera peut-être pour lui l’occasion d’atténuer un peu plus la douleur de cette finale perdue.