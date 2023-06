France-Grèce: les notes des Bleus, avec un Mbappé record et un Camavinga en travailleur de l'ombre

Pour son dernier match de la saison, l'équipe de France a battu la Grèce ce lundi soir (1-0), dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Découvrez les notes des Bleus.

Mike Maignan: 7

Il faut attendre la 25e minute de la rencontre pour le voir à l’œuvre. Sérieux pendant tout le match sur le peu d’occasion de l’équipe grecque. Une soirée assez tranquille pour le Milanais.

Théo Hernandez: 7

On ne peut pas dire que les situations les plus dangereuses sont venues de son côté ce lundi soir. Ni en attaque, ni en défense.

Dayot Upamecano: 6

En première mi-temps, il s’est montré à l’origine de plusieurs ouvertures pour l’attaque française dont celle pour Mbappé à la 24e. Auteur du seul tir cadré français en première période.

Ibrahima Konaté: 7

Il a tenu son poste face à des Grecs sans fulgurance, coulissant très souvent avec Upamecano afin de trouver une ouverture dans les rangs adverses. La doublette a été sérieuse.

Jules Koundé: 6

Son association avec Coman sur un côté a proposé pas mal de solution en attaque, il s’est aussi offert une grosse occasion à la 43e minute.

Aurélien Tchouameni: 6

Le Madrilène a essayé de créer des décalages en se glissant entre les lignes mais il s'est un peu trop appuyé latéralement, ralentissant le jeu.

Eduardo Camavinga: 8

Il a couru, beaucoup couru, en travailleur de l’ombre. Même s'il n'a pas toujours fait les bons choix pour mener une attaque.

Antoine Griezmann: 6

Peu inspiré en première période, il est à l'origine du pénalty obtenu par les Bleus au retour des vestiaires et se montre dangereux sur le coup franc à l’extérieur de la surface à la 72e minute. Ça terminera juste au-dessus de la barre du portier grec. Il sera remplacé à la 85e par Nkunku.

Kylian Mbappé: 8

Il aurait pu obtenir au minimum un penalty en première période, c’est finalement en début de la deuxième qu’il obtient son face à face avec le portier grec. Après avoir manqué sa première tentative, Mbappé en obtient une deuxième, cette fois pleine lucarne. Un but capital, qui offre la victoire aux Bleus et lui permet de dépasser Just Fontaine.

Randal Kolo Muani: 6

Absence totale en première mi-temps. Il a parfaitement combiné avec Coman à la 68e minute entraînant le rouge pour Mavropanos. Assez discret globalement. Il sera remplacé à la 85e par Olivier Giroud.

Kingsley Coman: 6

Très actif sur son côté, toujours dans le bon tempo avec Koundé derrière lui. Ça a souvent pêché dans la finition. Il sera remplacé à la 76e par Dembélé.