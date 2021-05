Equipe de France: Mbappé aux JO, Le Graët n'abandonne pas

Dans un entretien au Parisien ce jeudi, Noël Le Graët est revenu sur la participation potentielle de Kylian Mbappé pour les Jeux olympiques de Tokyo. Le patron de la Fédération française de football croit toujours en la présence de l'attaquant du PSG à Tokyo.

Forcément sélectionné par Didier Deschamps pour disputer l'Euro, qui débutera le 11 juin prochain, Kylian Mbappé pourrait aussi être du voyage au Japon pour participer aux Jeux Olympiques cet été. L'attaquant parisien, élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, fait partie de la présélection de l'équipe de France pour cette compétition réservée aux Espoirs.

Mais la participation potentielle de Mbappé aux Jeux olympiques pose problème au PSG, qui serait privé de son joueur pour le début de saison. Et qui devrait forcément couper à un moment après un été chargé s'il venait à enchaîner l'Euro et les JO. " Le joueur n’a pas encore dit non. Et le PSG non plus d’ailleurs, a confié Noël Le Graët ce jeudi, dans un entretien au Parisien. Je vais rediscuter avec Mbappé pendant l’Euro, et ensuite je parlerai avec Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo (NDLR : président et directeur sportif du PSG). Mais je crois que le joueur a envie d’être présent au Japon."

Le Graët veut le voir rester au PSG

A 22 ans, Kylian Mbappé n'a pas caché au cours des derniers mois son envie de participer aux Jeux Olympiques, que ce soit de Tokyo ou ensuite de Paris 2024, à domicile. Mais sa présence paraît tout de même hypothétique pour cette première échéance. "Il faut que je sente que Mbappé a envie, a indiqué Le Graäet. C’est réjouissant de voir qu’un jeune comme lui, qui joue beaucoup de compétitions, pense aux JO. Après, s’il me dit qu’il est cuit..."

Outre les Jeux olympiques, un autre sujet devrait occuper l'été de Kylian Mbappé: celui de sa prolongation de contrat au PSG. Ou d'un transfert potentiel, en fonction de l'évolution des négociations. "J’ai envie qu’il reste en France, et au PSG. Il est jeune, et le PSG a encore beaucoup de challenges à relever, s'est exprimé Le Graët, partageant sa préférence. Cela ne me regarde pas directement, mais des joueurs de ce niveau, je préfère qu’ils soient chez nous. Ma préférence est très nette, et selon moi, il a même intérêt à rester."