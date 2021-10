Équipe de France: Mbappé revient sur le clash avec Giroud et donne la raison de leur embrouille

EVENEMENT RMC SPORT - Dans un entretien événement accordé à RMC pour l’émission Rothen s’enflamme (ce mardi à 18h), Kylian Mbappé n’a éludé aucun sujet, acceptant même de revenir en longueur sur la brouille qui l'a opposé à Olivier Giroud cet été, avant l'Euro.

Dans la foulée d’un Euro "loupé sur tous les aspects", de l’aveu de Kylian Mbappé, l’actuel sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a opéré des choix forts depuis la rentrée de septembre, marquée par l’éviction d’Olivier Giroud, qui semble pourtant s’épanouir à l’AC Milan. L’avant-centre paie le retour de Karim Benzema en bleu et une sortie médiatique pendant la préparation de l’Euro, où il reprochait à Kylian Mbappé sans le nommer les "ballons qui n’arrivent pas", lors de France-Bulgarie (3-0).

"C’était pour moi, j’étais concerné", a souri Kylian Mbappé sur RMC, à l’occasion d’un entretien exceptionnel accordé à l’émission Rothen s’enflamme. A l’époque, les déclarations passent mal du côté du prodige du Paris Saint-Germain. "Moi, j’ai été déçu deux jours. C’est la vérité. J’avais la rage le soir. C’est vrai, je suis honnête, j’avais la rage le soir. C’était plus le truc… tu marques deux buts, je viens te féliciter et tu ne me dis rien."

Mbappé: "Giroud ? Je n'ai absolument rien contre lui"

Le sélectionneur n'a pas apprécié non plus: "Il n'avait pas à dire ça", confirmera-t-il au quotidien L'Equipe après l'Euro, où Giroud ne disputera que 40 minutes en quatre matches. Avant de faire remarquer qu'après chaque grande compétition, "il y a des pages qui se tournent". Kylian Mbappé est parvenu à la tourner, et souhaite d’ailleurs à son coéquipier qu’il puisse performer en équipe de France pour se rapprocher du record de buts de Thierry Henry (51): "Je pense que c’est important pour lui aussi."

Les deux joueurs ont fini par se parler pour dissiper le malentendu, et en finir avec cette histoire. "Mais je pense qu’on l’a trainée vraiment longtemps", avoue cependant Mbappé, avant d’expliquer l’origine de l’embrouille entre les deux joueurs. Comment expliquer que Giroud se soit senti aussi isolé ?

"Comme je l’ai expliqué, c’est une question de profils. Je ne dis pas: 'Lui, je ne lui donne pas la balle'. Je ne suis pas un con. Mais il a un profil différent, explique Mbappé. On m’a reproché de faire plus de passes à Benzema. Benzema, il vient toucher des ballons à 60 mètres du but. Je regarde souvent les après-matchs: 'Lui, il lui a donné 16 ballons'. Mais il y a combien de passes clés, de passes pour marquer ? Si le ballon vient, tu fais une remise, on peut en faire 50… L’adversaire, il prend un café, il dit quand t’as fini, tu viens devant nos cages. Ce sont des joueurs différents. Olivier, c’est plus un joueur de surface, qui respire le but. Il touche moins de ballons. C’est une question de profils. Les gens ont cru que c’était une perception personnelle. Moi, je n’ai rien contre lui ! Je n’ai absolument rien contre lui."