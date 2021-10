Mort de Bernard Tapie: les souvenirs marquants de Didier Deschamps

Marqué par sa relation avec l'ancien président de l'OM, Bernard Tapie, décédé dimanche, l'actuel sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, a rendu hommage à un gagneur né "qui ne peut laisser personne insensible".

L’hommage du monde sportif à Bernard Tapie, décédé dimanche des suites d’un cancer dont il souffrait depuis 2017, renvoyait à l’une de ses plus belles pages écrites avec l’OM, dont il fut le président de 1986 à 1995: la première et seule victoire à ce jour d’un club français en Ligue des champions, la compétition reine du football européen, en 1993. Grâce à Tapie, les Marseillais sont en effet "à jamais les premiers", au point que cette phrase est devenue au fil des années le slogan officieux du club phocéen.

Deschamps: "Un personnage qui a marqué le football"

L’actuel sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps s’est fendu d’un communiqué, la veille, où il reconnaissait que la disparition de Tapie l’attristait "profondément". Capitaine de l’OM vainqueur de la C1 en 1993, Deschamps conserve des souvenirs marquants du personnage: "Pour l’avoir côtoyé de près pendant plusieurs années, lui ce qui l’intéresse, c’est de gagner, a-t-il ajouté ce lundi, en conférence de presse. Peu importe le domaine dans lequel il a pu avoir à exercer, il a toujours voulu gagner, être le meilleur. L’OM a-t-il été un élément déclencheur ? Probablement. Même pour moi, parce que nous sommes nombreux à avoir connu le sacre européen, à être partis à l’étranger, et notamment en Italie. Il n’était pas là pour être là, il était là pour réussir et gagner, c’est une certitude."

Peu disert au sujet des conversations qu’il a pu avoir avec Tapie, dont certaines ont inspiré le joueur et le sélectionneur qu’il est ensuite devenu, Deschamps a partagé quelques souvenirs de sa relation avec Bernard Tapie: "Bernard Tapie est un personnage qui a marqué le football et d’autres domaines. J’ai été marqué par certaines choses qu’il a pu me dire, ça correspondait à un management spécial. Chacun a son propre caractère, sa propre personnalité. C’est quelqu’un qui ne peut pas laisser insensible. On est d’accord, pas d’accord. Ce qu’il a pu me dire, ça m’a amené à réfléchir maintes et maintes fois."