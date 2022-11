Équipe de France: Mbappé tire les coups de pied arrêtés "pour soigner ses stats", regrette Di Meco

Eric Di Meco a estimé sur RMC que Kylian Mbappé avait surtout en tête ses propres statistiques personnelles, plus que le bien de l'équipe de France, en choisissant de tirer des coups de pied arrêtés lors de France-Australie (4-1) mardi soir au Mondial.

C’est un problème qui pourrait bientôt se poser pour le sélectionneur Didier Deschamps si Kylian Mbappé (1 but et 1 passe décisive hier soir) ne connaît pas davantage de réussite dans cet exercice. Le prodige de Bondy, à l’instar de ce qu’il réclame (et obtient parfois) au Paris Saint-Germain, souhaite endosser de nouvelles responsabilités dans le jeu, et tirer les coups de pied arrêtés, ce qu’on l’a vu faire en début de match contre l’Australie (4-1) mardi soir, notamment sur corner, pas toujours avec l’efficacité escomptée. Le forfait de Karim Benzema a-t-il renforcé chez lui l'idée qu'il devait porter tout le poids des responsabilités dans cette équipe?

Griezmann plus précis

"On a parlé de cela avec Manu (Petit), et on a eu la même réflexion. Je reste persuadé, et du coup Manu le confirmera, parce qu’on a eu la même réflexion sans se consulter, que Mbappé a insisté pour tirer les coups de pied arrêtés pour soigner ses stats", a soutenu Eric Di Meco, sur RMC.

Kylian Mbappé est animé par la volonté de marquer l'histoire de son sport mais l’ancien défenseur de l’OM préférerait voir l’attaquant dans les 18m "plutôt que d’aller tirer les corners pour les mettre à un mètre du sol". La propension de Mbappé à vouloir tout faire sur le terrain a pu provoquer quelques tensions, aussi bien en équipe de France qu'à Paris, ces dernières années.

Depuis l'Euro 2020, Kylian Mbappé s’est également essayé au coup-franc, mais là encore, le joueur du Paris Saint-Germain n’a pas encore prouvé qu’il pouvait être un recours fiable. Hier, l’alternance des tireurs pour les corners a été profitable à Antoine Griezmann, plus précis et dangereux que son acolyte pour toucher ses partenaires dans la surface adverse. L'un des corners tirés par le joueur de l'Atlético a d’ailleurs conduit à l’égalisation d’Adrien Rabiot dans la première demi-heure, permettant à la France de se relancer dans un match qu'elle avait très mal commencé.