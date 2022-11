Coupe du monde 2022: "On n’a quand même pas à se plaindre du PSG et d'Al-Khelaïfi", Le Graët défend encore le Qatar

Noël Le Graët a une nouvelle fois réitéré son soutien au Qatar ce mercredi au lendemain du premier match de l'équipe de France lors du Mondial 2022. Le président de la FFF s'est appuyé sur la belle audience des Bleus pour s'en prendre aux détracteurs de la Coupe du monde disputée dans le Golfe.

Noël Le Graët persiste et signe. Président de la Fédération française de football et membre du conseil de la FIFA, le Breton n'a de cesse de soutenir le Qatar en marge de la Coupe du monde 2022. Très décrié et cible de nombreuses critiques en France, le pays du Golfe a été attaqué de manière abusive selon le patron du football tricolore.

"Je crois qu’il y a eu une campagne excessive à mon avis. Mais vous savez, on aime bien être un peu excessif en France sur beaucoup de dossiers, a lancé Noël Le Graët auprès de la radio RTL. Le côté politique m’a un peu surpris par moments. Je crois que ce pays est ce qu’il est."

>> France-Australie (4-1)

Le Graët: "Aux politiques de faire leur métier"

Pour appuyer son propos, le président de la FFF s'est réjoui des belles audiences du match entre les Bleus et les Socceroos ce mardi à la télévision. Selon le dirigeant breton, l'appel au boycott n'a pas fonctionné et le sportif a repris l'ascendant. Noël Le Graët a aussi mis les politiques français devant leurs responsabilités.

"Je regarde le côté football. Aux politiques de faire leur métier. Le Qatar et la France signent quand même des contrats relativement élevés et les deux gouvernements s’entendent pas si mal. Nous, on n’a quand même pas à se plaindre du PSG, de Nasser (Al-Khelaïfi) et de ses équipes, a enchaîné Noël Le Graët pour soutenir le Qatar. Je crois que les critiques d’avant étaient était excessives. La preuve le record est battu mardi soir, les bistros et cafés étaient pleins partout. J’ai reçu plein de photos de jeunes, ils étaient des dizaines, des douzaines ou quatre ou cinq. De tout façon, l’équipe de France est au-dessus du lot."