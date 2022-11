Équipe de France: Mbappé égale déjà Zidane et Platini en Coupe du monde

Kylian Mbappé a inscrit son cinquième but en Coupe du monde lors de la victoire de l’équipe de France face à l’Australie, mardi au Qatar (4-1). Un total qui permet à l’attaquant du PSG de rejoindre Zinedine Zidane et Michel Platini dans la légende. A seulement 23 ans.

Un retour tonitruant. Kylian Mbappé a signé une prestation remarquée pour son entrée en lice à la Coupe du monde 2022. L’attaquant de l’équipe de France, révélation de la précédente édition en Russie, s’est montré décisif lors de la victoire face à l’Australie, mardi au Qatar (4-1). Après avoir marqué d’une tête en extension sur un service d’Ousmane Dembélé (48e), il a déposé un centre sur la tête d’Olivier Giroud (51e). De quoi sceller le succès des Bleus, qui ont finalement pris le meilleur sur les Sooceroos malgré une entame cauchemardesque, marquée par la grave blessure de Lucas Hernandez.

Après ce festival, Mbappé, qui a touché dix-neuf ballons dans la surface adverse (du jamais dans un Mondial depuis 1970), totalise désormais cinq buts inscrits en Coupe du monde. Soit autant que Zinedine Zidane (1998, 2006) et Michel Platini (1978, 1982, 194), les deux n°10 de légende. Le crack de Bondy n’est plus qu’à une réalisation de Thierry Henry, qui en compte six (1998, 2006). A seulement 23 ans.

Le record ultime de Klose

Just Fontaine et ses 13 buts marqués lors du Mondial 1958 (record sur une édition) reste encore à bonne distance, sachant que les défenses étaient nettement moins hermétiques à son époque. Mais à ce rythme-là, Mbappé peut légitimement viser mieux. Si son physique le lui permet, la star du PSG peut encore espérer disputer trois Coupe du monde après celle au Qatar (en 2026, 2030 et 2034). De quoi lorgner le record absolu de l’Allemand Miroslav Klose, auteur de 16 buts entre 2002, 2006, 2010 et 2014.