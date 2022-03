Bleus: Mejbri explique pourquoi il a choisi la Tunisie plutôt que la France

Milieu offensif de talent entré dans la rotation de l’équipe première de Manchester United, Hannibal Mejbri (19 ans) a fait le choix de représenter la Tunisie plutôt que la France, après avoir évolué en sélections de jeunes tricolores en U16 et U17. "Un choix du cœur", a justifié celui qui est né à Ivry-sur-Seine.

Régulièrement sélectionné avec la Tunisie et confirmé par son entraîneur Ralf Rangnick comme un élément à part entière de l’équipe première de Manchester United, Hannibal Mejbri est sur une pente largement ascendante depuis plusieurs mois. A 19 ans, le prometteur milieu de terrain offensif confirme les gros espoirs placés en lui depuis son éclosion précoce chez les jeunes de l’AS Monaco, lui qui avait rejoint United à l'été 2019.

Apparu dans le groupe des Red Devils à trois reprises en 2022, sans entrer en jeu – une fois en Ligue des champions, une fois en Premier League et une fois en Cup –, le Tunisien a pris part à deux des cinq rencontres des Aigles de Carthage durant la dernière Coupe d’Afrique, jusqu’en quarts de finale (1 titularisation, 1 entrée en jeu). Un temps de jeu de plus en plus conséquent malgré son jeune âge, qui lui fait dire que son choix de représenter la sélection tunisienne plutôt que l’équipe de France a été le bon.

"Lors de l’hymne national, j’ai failli pleurer"

"Ce choix a surpris beaucoup de monde, mais c’est un choix du cœur, ça ne se discute pas, clâme-t-il dans un entretien avec Onze Mondial. Jouer pour son pays, c’est beau. Attention, je ne dis pas que la France n’est pas mon pays. Mais quand tu joues pour la Tunisie, c’est tellement fort! (…) Je suis très heureux d’avoir fait ce choix. Quand je jouais, j’avais des frissons. Lors de l’hymne national, j’ai failli pleurer. Quand tu entends tout le stade crier, c’est impressionnant. Quand tu vis tout ça, tu n’as qu’une seule issue : tout donner!"

Né à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), passé par les classes jeunes au Paris FC et à Boulogne-Billancourt avant de rejoindre Monaco en 2018, Mejbri a évolué en sélections de jeunes tricolores U16 et U17. Avant d’acter son choix de porter le maillot du pays de ses parents, comme il l’expliquait en mai 2021 à RMC Sport au moment de sa première convocation tunisienne. "Partout où j’ai mis un maillot, j’ai toujours tout donné pour ce maillot, poursuit celui qui compte 11 sélections avec les Aigles de Carthage. Mais franchement, un choix du cœur, c’est inexplicable. Quand j’ai joué pour la Tunisie, j’ai ressenti quelque chose de très fort! J’étais prêt à tout, j’aurais même pu perdre une jambe pendant le match pour la nation."