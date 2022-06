Equipe de France: où en est l'affaire de l'internaute jugé pour injure raciste envers Mbappé ?

En recadrant Noël Le Graët ce dimanche sur Twitter, Kylian Mbappé a rappelé qu'il avait été victime de racisme lors du dernier Euro après son tir au but raté contre la Suisse. Début juin, un homme a d'ailleurs été jugé pour injure raciste envers l'attaquant parisien.

On pensait que les tensions étaient retombées après l’épisode des droits à l’image. Il n’en est rien. En reparlant de Kylian Mbappé dans une interview donnée au Journal du Dimanche, Noël Le Graët s’est attiré les foudres de l’attaquant parisien. Le patron de la FFF est revenu sur le moment où le crack de Bondy aurait eu envie de stopper sa carrière internationale, agacé par les critiques subies après son tir au but raté contre la Suisse en huitièmes de finale de l’Euro (3-3, 4-5 tab).

Six mois de prison requis

"Je l’avais reçu après l’Euro, il trouvait que la Fédération ne l’avait pas défendu après son penalty raté et les critiques sur les réseaux. On s’était vus cinq minutes dans mon bureau. (…) Il était fâché, il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu’il ne pensait évidemment pas. Vous savez ce que c’est, c’est un gagneur, il était très frustré, comme nous tous, par l’élimination…" Ces propos n’ont pas beaucoup plu à Mbappé, qui a réagi pour le moins sèchement sur Twitter : "Oui enfin je lui ai surtout bien expliqué que c’était par rapport au racisme et NON au penalty. Mais lui considérait qu’il n’y avait pas eu de racisme…"

Il faut rappeler qu'un jeune homme de 19 ans a été jugé début juin pour un tweet raciste à l'encontre du champion du monde, en date du 29 juin 2021. Six mois de prison ont été requis contre l'auteur du message en question, mais le tribunal correctionnel de Paris ne communiquera sa décision que le 8 septembre. La plateforme Pharos avait été alertée dans les jours suivants l’élimination des Bleus pour des messages visant plusieurs joueurs et une enquête avait été ouverte. Parmi eux, ce tweet, très relayé et commenté, qui ciblait directement Mbappé.

Mbappé avait déposé plainte

"Ce sale nègre mérite de se prendre une centaine de coups de fouet et de se faire revendre en Libye", était-il écrit, entre autres. Mbappé avait déposé plainte. Identifié comme l'auteur du message, Karim C., un jeune majeur vivant toujours chez ses parents en région parisienne et au casier vierge, avait créé un compte Twitter en juin 2021, reprenant les codes des comptes d'extrême droite. Interpellé en avril 2022 et placé en garde à vue, il avait reconnu être l'auteur du tweet, mais affirmé avoir "joué un rôle" en créant ce compte, en faisant des "copié-collés" de discussions privées avec des internautes d'extrême droite pour "non pas propager la haine, mais pour faire réagir". Une stratégie de défense jugée "perturbante" par la procureure.

La problématique du racisme dans le monde du sport était revenue en plein coeur de l'actualité lors de l'Euro 2021. Comme Mbappé, plusieurs joueurs anglais avaient notamment été la cible d'attaques racistes après la finale perdue face à l'Italie. "Je fais de mon mieux pour mon pays. Je donne tout ce que j'ai pour rendre les Français heureux, pour que tout le monde soit fier – et avoir ce type de message, vraiment, c'est dur et ça me fait mal", avait commenté Mbappé quelques mois plus tard au micro de CNN.