Crise à la FFF: le pré-rapport d'audit au menu du prochain comité exécutif ce jeudi

Le prochain comité exécutif de la Fédération française de football (FFF), ce jeudi, sera l'occasion pour ses membres de se pencher sur le contenu du pré-rapport d'audit commandé par le ministère des Sports.

Le comité exécutif de la FFF se réunit à nouveau ce jeudi à 9h30. Cette nouvelle réunion va d’abord permettre de rédiger les procès-verbaux des cinq derniers comex, et notamment celui du 11 janvier, qui avait décidé de la mise en retrait de Noël Le Graët, une situation qui n’est pourtant pas prévue dans les statuts de la FFF. L’écriture du PV a tardé mais une formule devrait être trouvée et validée par le comex.

La première partie du comex sera consacrée à divers dossiers administratifs gérés par Marc Varin, le directeur financier de la FFF. Philippe Diallo devrait en profiter pour officialiser devant le comex sa candidature au Comité exécutif de l’UEFA.

Florence Hardouin prépare ses observations

La seconde partie concernera les observations que le comex compte faire suite au pré-rapport d’audit envoyé lundi dernier par les inspecteurs de l’Inspection générale de l’Education, du sport et de la recherche (IGESR). Les membres du comex devront discuter et écrire ensemble leurs observations au nom de l’instance. De son côté, Noël Le Graët, qui ne devrait pas être présent, peaufine avec ses avocats ses observations au rapport qui lui a été adressé. Selon nos informations, la tendance n’est pas vraiment à ce qu’il démissionne, même si les membres du comex et membres de sa famille tentent de le convaincre que c’est la meilleure option.

La directrice générale Florence Hardouin prépare aussi ses observations au rapport d’audit. Elle est toujours en arrêt maladie et mise à pied à titre conservatoire avant un entretien préalable à un possible licenciement prévu le 21 février. La deadline pour envoyer l’ensemble des observations est fixée au 13 février. La mission d’audit rendra alors, quelques jours après, son rapport complet, définitif et contradictoire à toutes les parties.