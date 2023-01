FFF: Le Graët accusé de propos déplacés envers la sélectionneure des Bleues Corinne Diacre

Nouveau témoignage concernant le comportement de Noël Le Graët. Le président (en retrait) de la Fédération française de football (FFF) aurait à plusieurs reprises tenu des propos déplacés envers la sélectionneure de l'équipe de France féminine Corinne Diacre.

Les témoignages commencent à s'accumuler concernant le comportement de Noël Le Graët. Ce vendredi, l'Equipe évoque la prise de parole de Aline Riera lors du dernier Comité exécutif de la FFF le 7 janvier. Membre du Comex, l'ancienne internationale et actuelle consultante pour Canal+, qui ne voulait pas que ses propos soient retranscrits au procès verbal de la réunion, a donné des éléments concernant l'attitude passée du président (en retrait) de la Fédération envers la sélectionneure de l'équipe de France féminine, Corinne Diacre.

"Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres"

Aline Riera a fait état de "paroles lourdes" et de "mots déplacés" répétés de la part de Le Graët envers la coach, qu'il aurait notamment déjà appelée "mon amour". Avec le récit d'un épisode précis: un jour, alors que Corinne Diacre croise son dirigeant et lui propose de lui faire la bise, il aurait répondu: "Je préférerais que vous me tendiez vos lèvres."

Cette prise de parole aurait été rapportée à Noël Le Graët, malgré les demandes d'Aline Riera au Comex. "Vous me mettez et vous mettez Corinne en fâcheuse position maintenant", a-t-elle écrit dans un mail du 19 janvier aux membres du Comex, selon l'Equipe.

Ces éléments s'ajoutent à de précédents témoignages, notamment celui de l'agent Sonia Souid sur BFMTV le 9 janvier dernier, laquelle avait raconté un rendez-vous avec le président de la FFF: "Lors de ce rendez-vous, il me dit clairement que si nous étions plus proches, mes idées se concrétiseraient, a enchaîné l’agent lors de son témoignage. En tout cas qu’il serait beaucoup plus motivé pour m’aider dans ce sens. Et là en fait, je me prends une claque énorme. Parce que j’ai mon président de la Fédération française de football qui me voit... Alors que je me sens compétente et légitime car j’ai réussi à faire des choses même dans la difficulté, excusez-moi du terme mais mon président me voit comme deux seins et un cul en fait."

Une enquête déjà ouverte

Une enquête pour harcèlement moral et harcèlement sexuel a été ouverte contre Noël Le Graët le 16 janvier. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression contre la délinquance aux personnes après un signalement (article 40) de l'Inspection générale de l'Education nationale, du Sport et de la recherche (IGESR). L'enquête se base sur l’audit diligenté par le ministère des Sports sur les pratiques managériales au sein de la Fédération française de football mais également les nombreux témoignages publiés dans la presse.