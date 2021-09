Equipe de France: pas de mise en place pour les Bleus avant la Finlande

L’équipe de France n’a pas effectué de mise en place tactique lors de l’entraînement de veille de match, ce lundi à Lyon. Alors que les Bleus affrontent ce mardi la Finlande (20h45) en éliminatoires au Mondial 2022, Didier Deschamps doit faire avec de multiples incertitudes pour concocter son onze.

En plein doute sportif et frappée de quelques incertitudes concernant son effectif, l’équipe de France n’est pas dans les meilleures dispositions pour préparer sa troisième et dernière rencontre de sa fenêtre internationale de septembre, en éliminatoires à la Coupe du monde 2022. Avant d’affronter la Finlande ce mardi à Lyon (20h45), les Bleus disposaient d’une dernière session d’entraînement collectif au Groupama Stadium. Une séance disputée à huis clos durant laquelle Didier Deschamps a fait le choix de ne pas effectuer de mise en place particulière, comme cela avait déjà été le cas avant le match face à l’Ukraine (1-1), samedi. Un choix qui avait d’ailleurs étonné notre consultant Kévin Diaz.

"Comment ça on ne fait pas de mise en place? On joue à quel niveau, là?, s’était interrogé Diaz vendredi dernier dans l'After. Surtout avec des nouveaux joueurs qui arrivent dans l’équipe… Tchouaméni, c’est sa deuxième sélection. (…) Dans une période compliquée, je connais des entraîneurs qui auraient fait deux heures de mise en place tactique!"

Il faut dire que le sélectionneur n’est pas certain de pouvoir disposer mardi d’Aurélien Tchouaméni (coup sur le pied), Kingsley Coman (petit souci au mollet) et Thomas Lemar (petite gêne musculaire et gastro assez forte), alors que N’Golo Kanté, Corentin Tolisso ou encore Kylian Mbappé ont déjà quitté le rassemblement des Bleus au cours de cette dernière semaine.

Zouma devrait enchaîner

Confronté à un effectif amputé de nombreux éléments et à plusieurs zones de flou, Deschamps a en tout cas pris le temps d’une grosse discussion en fin de séance avec son défenseur central Kurt Zouma, déjà titulaire samedi contre l’Ukraine, ce qui peut laisser penser que le nouveau joueur de West Ham débutera. Raphaël Varane devrait reprendre sa place à ses côtés, aux dépens de Presnel Kimpembe, alors que Moussa Diaby pourrait connaître sa première titularisation internationale.

La compo possible des Bleus:

Lloris - Dubois, Varane, Zouma (ou Lenglet), Digne - Veretout, Pogba - Diaby, Rabiot - Griezmann, Benzema.