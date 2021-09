France-Finlande: Koundé suspendu, Ben Yedder appelé par précaution

A la veille d’affronter à Lyon la Finlande (20h45), match des éliminatoires au Mondial 2022, Didier Deschamps a convoqué Wissam Ben Yedder afin de compenser un éventuel forfait de Kingsley Coman, touché au mollet et incertain. Jules Koundé sera bien suspendu pour cette rencontre.

Déjà la tête dans le seau après deux nuls consécutifs face à la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1), l’équipe de France a en plus perdu quelques soldats sur sa route à la qualification au Mondial 2022. Alors que Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot avaient déjà été appelés par Didier Deschamps pour pallier les forfaits de dernière minute de Corentin Tolisso et N’Golo Kanté, le sélectionneur des Bleus doit également faire avec de nombreux autres pépins physiques.

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’une rencontre décisive face à la Finlande pour la tête du groupe D – les Bleus sont premiers avec 9 points, mais peuvent voir revenir les Finlandais (deuxièmes, 5 points) à une unité seulement en cas de revers mardi soir –, Deschamps a fait un petit état des troupes, à commencer par Jules Koundé, expulsé pour un tacle très dangereux face à la Bosnie mercredi. "On a appris cet après-midi qu’il a pris deux matches, donc il ne sera pas disponible", a révélé "DD".

Tchouaméni, Coman et Lemar encore incertains

Le sélectionneur champion du monde a également donné des nouvelles d’Aurélien Tchouaméni, le milieu de terrain monégasque touché samedi contre les Ukrainiens et sorti en boitant à la 83e minute. "Aurélien, ça va mieux pour marcher et courir. Après, comme c’est un coup sur le pied, pour taper dans le ballon, il faudra voir. Il y a peu de temps de récupération."

Avant de dévoiler que l’ailier du Bayern Munich et des Bleus Kingsley Coman avait eu "un petit souci au mollet" à la fin de la dernière rencontre, ce qui l'obligeait à convoquer un élément offensif supplémentaire. "J’ai rappelé Wissam (Ben Yedder), qui nous rejoindra ce soir au cas où, en attendant de voir la situation de Coman", a poursuivi Deschamps. Enfin, Thomas Lemar, qui a "une petite gêne musculaire et une gastro assez forte", sera tout de même à l’entraînement collectif des Bleus prévu ce lundi soir.