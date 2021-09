Equipe de France: Deschamps et Lloris veulent tout faire pour "inverser la tendance"

Méconnaissable en ce mois de septembre et visiblement encore très touchée par son élimination surprise à l’Euro, l’équipe de France peine à relancer la machine. Il le faudra bien pourtant, ce mardi à Lyon, pour affronter la Finlande (20h45) et se rassurer dans sa quête à la qualification au Mondial 2022.

Cette fois, c’est trop. Après deux faiblardes prestations ponctuées d’autant de matchs nuls mérités, l’équipe de France doit absolument se ressaisir pour le dernier de ses trois rendez-vous de septembre. Contre la Finlande, qui pourrait en cas de victoire se rapprocher à un seul petit point des Bleus en tête du groupe D de qualifications au Mondial 2022, les Tricolores n’ont plus vraiment le choix que de hausser le ton, et leur niveau de jeu, ce mardi à Lyon (20h45).

C’est en substance le message qu’ont fait passer en conférence de presse Didier Deschamps et son capitaine Hugo Lloris, amenés à commenter cette période bien terne pour la sélection toujours championne du monde en titre, mais qui reste sur un échec notoire lors du dernier Euro.

"On a eu un coup d’arrêt. Cette élimination nous a fait mal. Est-ce qu’on est guéris? Apparemment, ce n’est pas le cas. Mais je sens des joueurs qui ont envie de tout donner, a estimé Lloris face aux médias. Il y a des périodes où on ne trouve pas les solutions ou la réussite. Mais on doit continuer à se faire mal, se surpasser. Il va falloir élever le niveau, et surtout renouer le succès. On est dans le besoin sur le plan comptable et de la confiance. Après le sacre mondial, on dégageait cette force, cette réussite. On doit travailler, se relever ensemble, ça ne va pas se faire du jour au lendemain."

>> Revivez la conf' de Didier Deschamps et d'Hugo Lloris

"Nous savons ce que nous avons à faire pour rester maîtres de notre destin"

Même son de cloche du côté de Didier Deschamps, mécontent des résultats de son équipe, ainsi que des ouvertures du score systématiquement concédées. "Sur ces deux matchs, on a été plus dans la réaction que dans l'action, avec des scénarios qui ne tournent pas en notre faveur, a regretté le sélectionneur. On en a conscience. Demain (mardi), on doit inverser cette tendance. Il y a l’efficacité offensive, mais l’efficacité défensive est importante aussi. C’est une période moins heureuse, de par les résultats. Mais nous savons ce que nous avons à faire demain pour rester maîtres de notre destin."

Gagner, pour s’offrir un petit bol d’air en tête d’un groupe pourtant largement à la portée de l’équipe de France au départ. On rappelle que seul le premier de chacun des dix groupes de qualifications est directement qualifié pour la Coupe du monde au Qatar, en novembre-décembre 2022. Les dix deuxièmes doivent passer par les barrages.