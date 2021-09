Equipe de France: "Peut-être que la flamme a un peu baissé", reconnaît Pogba

Interrogé lundi par RTL, le milieu de terrain de l’équipe de France Paul Pogba porte un regard critique sur les dernières prestations des Bleus. Il reconnait que la motivation n’est pas au maximum alors que les Bleus défieront la Finlande, mardi soir à Lyon, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022.

Mais qu’est-ce qui cloche chez les Bleus ? Depuis l’Euro 2021, les champions du monde ne parviennent plus à imposer leur loi sur le terrain. Eliminés dès les 8eme de finale par la Suisse, ils n’ont toujours pas renoué avec la victoire, enregistrant une préoccupante série de cinq matchs nuls de rang. Tenus en échec par la Bosnie-Herzégovine (1-1) et l’Ukraine (1-1), les joueurs de Didier Deschamps ne rassurent pas non plus leurs supporters sur le plan de leur attitude, à l’image de la première période sans relief samedi à Kiev. "On doit faire beaucoup mieux, reconnait Paul Pogba, interrogé lundi par RTL. A nous d’être plus agressifs, de mouiller un peu plus le maillot, d’avoir plus d’envie."

"Aujourd’hui on n’est pas la meilleure équipe du monde"

Le milieu de terrain de Manchester United ne se cache pas. Il admet que l’état d’esprit est perfectible et que l’équipe de France s’est peut-être trop installée dans son petit confort depuis le titre de champion du monde conquis en 2018 : "On nous a beaucoup enflammés depuis l’Euro, avec la meilleure équipe du monde, poursuit la Pioche. Aujourd’hui on n’est pas la meilleure équipe du monde. Il faut faire le job sur le terrain pour l’être. Il faut avoir de la fierté. Ça me fait chi... de ne pas gagner. On veut réagir."

Et Pogba d’ajouter : "Il faut garder l’envie. Peut-être que la flamme a un peu baissé. Elle n’est pas éteinte mais elle a un peu baissé." Paul Pogba et ses partenaires auront une chance de retrouver le sourire dès mardi soir à Lyon, face à la Finlande.