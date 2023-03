Equipe de France: Platini? "C'est la prochaine cible à battre", s'amuse Mbappé dans sa chasse aux records

Après avoir égalé puis dépassé Karim Benzema face aux Pays-Bas vendredi soir, au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France, Kylian Mbappé (38 buts) a désormais Michel Platini et ses 41 réalisations dans le viseur. Et malgré le respect qu'il a pour son aîné, l'attaquant parisien ne fera pas de sentiment.

Ce garçon est en mission. Irrésistible avec les Bleus depuis de long mois désormais, et tout juste promu capitaine, Kylian Mbappé - grâce à son doublé au Stade de France face aux Pays-Bas (4-0) - a dépassé vendredi soir Karim Benzema au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France.

Avec désormais 38 buts au compteur, l'attaquant du PSG n'a plus que quatre hommes devant lui. Le recordman Olivier Giroud et ses 53 pions, Thierry Henry (51 buts), Antoine Griezmann (43 buts) et... Michel Platini.

"Comme je l’ai dit, je vais continuer ma route, et ça passera par Michel Platini"

Avec 41 réalisations, Platoche est le prochain sur la liste du crack de Bondy. Qui, malgré le respect pour son aîné, ne fera pas de sentiment. "Se retrouver à trois buts de Platini? C’est à la fois un honneur, et à la fois la prochaine cible à battre, c’est comme ça", a lancé Mbappé dans un sourire ce dimanche en conférence de presse, à la veille du match en Irlande (lundi, 20h45).

Avant d'enchaîner: "Je vais continuer mon chemin jusqu’en haut, mais Michel Platini c’est une légende absolue. Que je le dépasse demain ou après-demain ça restera Michel Platini, une légende incontestée du football français. Mais comme je l’ai dit, je vais continuer ma route, et ça passera par Michel Platini."

Depuis l'élimination des Bleus face à la Suisse à l'Euro 2021, Kylian Mbappé a inscrit 21 buts en 19 apparitions sous le maillot de l'équipe de France, soit un ratio d'1,11 but par match. S'il garde un tel rythme sur les prochains matchs en sélection (sans blessure, évidemment), et si Olivier Giroud - sans doute amené à moins jouer à l'avenir - n'améliore pas considérablement sa marque, l'attaquant parisien peut ambitionner de devenir meilleur réalisateur de l'histoire du maillot frappé du coq l'an prochain, en 2024. Il aura alors... 25 ans.

Le classement actuel des meilleurs buteurs de l'histoire des Bleus :



1. Olivier Giroud, 53 buts

2. Thierry Henry, 51 buts

3. Antoine Griezmann, 43 buts

4. Michel Platini, 41 buts

5. Kylian Mbappé, 38 buts